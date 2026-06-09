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2026/27シーズン⚽

新ユニフォームのデザインが決定✨

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『桜を纏う、桜が集う』

桜を背負い戦う選手たちと、桜を纏い声援を送るサポーター。その想いがスタジアムでひとつになる

オーセンティックユニフォームには高通気素材「ドライエアロフロー」を採用

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