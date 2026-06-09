「背中めっちゃ良い」「よし買おう」「かわいー」…C大阪、“背面が大胆”な新ユニフォームを発表
セレッソ大阪は9日、2026-27シーズンに着用する新ユニフォームのデザインが決定したことを発表した。
クラブはユニフォームコンセプトについて、『桜を纏う、桜が集う』と紹介すると、「背面に大胆に描かれた桜は、セレッソ大阪のアイデンティティそのもの。桜を背負いピッチで戦う選手たちと、桜を纏いスタンドから声援を送るサポーター。その想いがひとつになることで、スタジアムは満開の桜へと姿を変える。新たな才能を開花させ、さらなる高みを目指す。この一歩が、未来へつながる挑戦となる」と説明している。
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「シンプルでいいね」「ええやん」「かわいー」「GKユニかっこいい」「後ろの桜がめっちゃいいね」「新調します」「よし買おう」「背中めっちゃ良い」「めちゃくちゃおしゃれ」などと反応している。
クラブはユニフォームコンセプトについて、『桜を纏う、桜が集う』と紹介すると、「背面に大胆に描かれた桜は、セレッソ大阪のアイデンティティそのもの。桜を背負いピッチで戦う選手たちと、桜を纏いスタンドから声援を送るサポーター。その想いがひとつになることで、スタジアムは満開の桜へと姿を変える。新たな才能を開花させ、さらなる高みを目指す。この一歩が、未来へつながる挑戦となる」と説明している。
/— セレッソ大阪オフィシャル (@crz_official) June 9, 2026
2026/27シーズン⚽
新ユニフォームのデザインが決定✨
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『桜を纏う、桜が集う』
桜を背負い戦う選手たちと、桜を纏い声援を送るサポーター。その想いがスタジアムでひとつになる
オーセンティックユニフォームには高通気素材「ドライエアロフロー」を採用
詳細はこちら… pic.twitter.com/e3Pdp8lC6a