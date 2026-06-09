北海道日本ハムファイターズの監督の新庄剛志（54）が6月2日、Instagramを更新。HTB北海道テレビの動画を引用してコメントした。

【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔 ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」

動画は伊集院光（58）が日ハムと新庄についてコメントをするもの。解説者の稲田直人（46）が「『固定したほうがいいのか』『日替わりの打線のほうがいいのか』どっちだと思っていますか」と伊集院に尋ねると「僕は既に『新庄マジック』で『早めに固定すること』自体はブラフだと思う」「実は質問しながらも固定しない気なんじゃないかな」と自身の考えを打ち明けた。

【画像】新庄剛志についてコメントする伊集院光（画像は新庄剛志 Instagramより引用）

これを受けて新庄は「僕の考えを完璧によんでのこのトークをする 伊集院さん まいりました」とコメントし、「選手全員に己の力で固定メンバーの座を早く奪い取りなさい」「5試合連続で活躍したらレギュラー取れますよ の争いをさせながらやります」と采配について語った。

この投稿にはInstagramユーザーから「新庄マジックなんですねー！」「伊集院さんのご意見の深さがピッタリでさすがです」「やっぱり野球は守備が大事ですよね」「伊集院さんの観察力は本当に素晴らしいです！」「流石やな！」といったコメントが寄せられている。