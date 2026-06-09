真山りか2nd写真集表紙で赤色のワンピース姿を披露！「大喜利のように真山の一言目を考えてみてください！（笑）」

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7月22日に発売される私立恵比寿中学・真山りかの2nd写真集のタイトルが『まちあわせ』に決定、表紙も公開された。

■ストーリーを感じるタイトル＆表紙

表紙には、赤いワンピースを身にまとって佇む写真が選ばれた。まるで、待ち合わせ場所にひと足早く到着していた彼女に声をかけて振り向いたときの表情のような、そんなストーリーを感じるタイトル＆表紙となっている。

20代最後の年に刊行される今作の撮影の舞台は、微笑みの国・タイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラで羽を伸ばす姿や、街中を散策したり電車に乗って旅をしたりする様子など、自然体な真山の姿を収めた。

さらに、初解禁となる水着やランジェリーカットなど、今まで見せたことのないドキッとするシーンも必見だ。

■真山りか コメント

今回の2nd写真集は、表紙を選んでからタイトルを決めました。すごく悩みましたが20代もアイドルとして過ごす中で、ファンと皆さんと「次のライブはここ！」と待ち合わせをする機会が多かったので、今回はタイで皆さんと「まちあわせ」です（ハート）

表紙の写真はまさに待ち合わせをして、出会った瞬間のような躍動感を感じています！ 大好きな赤色のワンピースをサラッと着こなせる女性になれて嬉しいです。ぜひ写真で大喜利のように真山の一言目を考えてみてください！（笑）

現在地点を示す一冊になれたらいいなと思って撮影に臨みましたが、想像していたよりもリラックスしていてよく笑っている写真がたくさんあります。水着、ランジェリーとやってこなかった挑戦に対して楽しむ余裕がアイドル経験で生まれたんだなと感じました。彩り豊かな20代を過ごせた証を皆さんに早くお届けしたいです！

(C)KADOKAWA／写真：東京祐

■書籍情報

2026.07.22 ON SALE

『真山りか（私立恵比寿中学）写真集 まちあわせ』

■イベント情報

『真山りか登壇イベント』

07/20（月・祝）東京・HMVエソラ池袋

07/25（土）大阪・TSUTAYA EBISUBASHI

※その他オンラインイベントも実施予定

■関連リンク

私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE

http://www.shiritsuebichu.jp/