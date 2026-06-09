本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買い戻しが優勢となり、前日比1392円高の6万5416円と4日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は21社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、三菱ＵＦＪなど大株主浮上で株高思惑に拍車がかかった森永乳業 <2264> [東証Ｐ]、AIサーバーのコンデンサー用セパレーターで商機拡大が期待されたニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]など。また、高度紙は7日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学

<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業



<6013> タクマ 東Ｐ 機械

<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械

<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業

<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器

<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器



<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器

<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業

<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業

<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業

<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業



<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業

<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業

<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9678> カナモト 東Ｐ サービス業



<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業



株探ニュース