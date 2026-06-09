Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

ラコステは、「BASIC PIQUE POLO SHIRT L1212」を40％オフの10,580円（税込）で販売しています。

[ラコステ] メンズ ピケポロシャツ 半袖 BASIC PIQUE POLO SHIRT L1212 [並行輸入品] LACOSTE(ラコステ) \10,580 （2026/06/08 12:06時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

心地よいピケ素材と上品なシルエット。長く愛され続けるスタンダード

↑ラコステの「BASIC PIQUE POLO SHIRT L1212」。

BASIC PIQUE POLO SHIRT L1212は、1933年に創業者のルネ・ラコステがテニスウェアとして開発した、現在あるポロシャツの原型とも言える名作です。

生地は、ラコステが考案した通気性や柔軟性に優れる鹿の子織りのコットン生地「プチピケ」を使用。厳選された高級糸のみで編み上げており、なめらかで心地よい肌ざわりと、優れた耐久性を両立しています。

裾には動きやすさを重視した20mmのスリットが入っており、着る人をスマートに見せてくれるのもうれしいポイント。

これからの季節に大活躍し、父の日など大切な人への贈り物にもぴったりな定番ポロシャツ。お得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください。

ラコステのポロシャツ、父の日のプレゼントにいかかですか？

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post ラコステの定番ポロシャツがAmazonで40％オフ！これからの季節や父の日ギフトにも appeared first on GetNavi web ゲットナビ.