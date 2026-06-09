父の勢いに乗ってデビュー星を飾る。新種牡馬エフフォーリア産駒のインカルナータ（牡２歳、栗東・西園翔太厩舎）が、１４日の阪神・芝１８００メートルで初陣を迎える。同産駒は、７日の東京５Ｒでジョドレルバンクが快勝デビュー。幸先のいい滑り出しを見せた。西園調教師は「先週勝ちましたしね。楽しみです」と期待を寄せる。

母クッカーニャは芝１４００〜１８００メートルで５勝したオープン馬。近親にはダートＪｐｎ１を４勝したユートピアがいる。母系から素質を引き継いでおり、西園師は「前向きさがあって、しっかり仕上がっています。時計も出ていますし、乗りやすいですね」と高評価。その言葉通り、７日には栗東・ＣＷコースでラスト２ハロン１１秒６―１１秒２（全体６ハロン８７秒９）と優秀なラップを刻んだ。

宝塚記念デーの新馬戦は毎年好メンバーがそろう。２０年ダノンザキッド、２１年キラーアビリティ、２２年ドゥラエレーデがいずれもホープフルＳを勝つなど、後のＧ１、重賞勝ち馬が名前を連ねる。今年も、２４年セレクトセールで２億４０００万円の値がついたダイナマイクなどの素質馬が出走予定だ。トレーナーは「この馬も血統馬ですし、恥ずかしくない競馬ができると思います」と手応え十分。“旬”の父に、さらに白星を届ける。（水納 愛美）