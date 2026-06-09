10日(水)は広い範囲で梅雨の中休みとなるでしょう。ただ、関東は梅雨空が続きそうです。また、沖縄は大雨となるおそれがあります。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■梅雨の晴れ間 各地で気温上昇

10日(水)は梅雨前線が南に下がるため、東北から九州の広い範囲で晴れる予想です。

日差しの力で気温は上がり、東海や西日本は広く25℃以上の夏日となるでしょう。前線の北側は比較的乾いた空気が広がります。最小湿度は大阪や名古屋で25〜30％程度で、からっとした暑さとなるでしょう。

【10日(水)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 19℃（＋4 5月下旬）

仙台 24℃（±0 6月下旬）

新潟 21℃（＋1 5月中旬）

東京 22℃（-1 5月上旬）

名古屋 29℃（＋5 6月下旬）

大阪 28℃（＋5 6月中旬）

高知 28℃（＋6 6月下旬）

福岡 27℃（＋3 6月中旬）

鹿児島 27℃（＋5 平年並み）

那覇 27℃（-2 5月中旬）

梅雨の晴れ間は急に暑くなるため、熱中症の危険度が高くなります。意識して水分や休憩をとる、日陰を歩くなど、熱中症対策を心がけましょう。

◎服装と気温◎

20℃未満だとカーディガンなどの羽織り物がほしいくらいです。25℃未満だと長袖シャツでちょうどよさそうです。25℃以上だと半袖で快適に過ごせるでしょう。

■関東は梅雨空 北海道も午前中雨に

10日(水)も関東は東から湿った空気が流れ込むため、雲が広がりやすくなりそうです。昼前まで雨の降る所があるでしょう。

最高気温は東京で22℃と、前日よりやや低くなりそうです。また、前日は南風でしたが、10日(水)は北東からの風が少しヒンヤリと感じられるかもしれません。寒がりの方は、軽く羽織れるカーディガンなどがあると安心です。

北海道も午前中は雲が多く、オホーツク海側を中心に雨の降る所がありそうです。午後は次第に晴れ間が広がるでしょう。最高気温は札幌で19℃と前日より上がりますが、北西の風がやや強く、長袖シャツ一枚だとヒンヤリと感じられそうです。

■沖縄・奄美は大雨に注意・警戒

沖縄や奄美は、梅雨前線や前線上に発生する低気圧の影響で11日(木)にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。特に10日(水)夜〜11日(木)朝にかけては前線上の低気圧が通過するため危険な降り方となるおそれがあります。

11日(木)頃にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風に十分注意してください。

なお、沖縄の平年の梅雨明けは6月21日頃です。

■週間予報 本州はしばらく梅雨の中休み

今週は梅雨前線が本州の南に停滞する日が続く予想です。沖縄や奄美は11日(木)にかけて大雨となるおそれがあります。

一方、梅雨入りしている東海と西日本では、10日(水)〜13日(土)頃にかけて大きな天気の崩れはなく、梅雨の中休みとなるでしょう。

梅雨入りしていない北陸〜東北も、大きな崩れはなく、14日(日)にかけて青空の広がる日がありそうです。ただ、12日(金)は大気の状態が不安定となるため、突然の雷雨に注意が必要です。

関東はしばらくすっきりしない天気が続くでしょう。12日(金)は大気の状態が不安定となるため、天気の急変にご注意ください。13日(土)は梅雨の晴れ間となりそうです。

14日(日)〜15日(月)は前線が北上して、九州や四国、東海や関東などで雨の範囲が広がりそうです。

■6月の天体ショー 金星と木星が接近

6月の日の入り後、空が暗くなってきた西の空には、宵の明星の金星と太陽系最大の惑星である木星が明るく輝いています。どちらもとても明るく街明かりにも負けずに輝いて見えるそうです。

そんな2つの惑星が、10日(水)にかけて西の空で接近します。9日(火)前後は金星と木星がとても近い位置に見えるので、是非空を見上げてみてください。

気象予報士 岡田沙也加