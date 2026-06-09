赤坂のIT関連会社「Linuxジャパン」社長・水口克也被告（49）が、会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄したとして逮捕・起訴された事件。水口はかつて、DJとして活動、コンカフェも経営していたことが「週刊文春」の取材でわかった。

【画像】白のスーツに奇抜なカツラ…「DJ裕次郎」時代の水口

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社会部記者が解説する。

「警視庁は今年4月、死体遺棄容疑で水口を逮捕しました。当時、遺体は見つかっていなかったものの、水口のスマホから遺体に関する画像データが見つかったことなどから逮捕に踏み切った。逮捕時の調べに対し、水口は『やっていません』と否認していました」



オフィスの家宅捜索に入る捜査員 ©時事通信社

その後、警視庁は殺人容疑を視野に、麻布署に捜査本部を設置。遺体の捜索を本格化させたが、捜査は難航した。

「捜査本部は水口がレンタカーで遺体を運んだとみており、スマホの解析結果などから相模湖や箱根周辺まで捜索範囲を広げていった。しかし、1カ月が経過しても遺体は見つからず、『遺体なき死体遺棄事件』と呼ばれていました」（同前）

事件が動いたのは、逮捕から1カ月以上が経過した5月29日のこと。東京から遠く離れた静岡県伊豆市の山中で、白骨化した遺体の一部が発見されたのだ。だが水口自身は、いまだ事件への関与を明言していない。この男、果たして何者なのか。

クラブでは「DJ裕次郎」と名乗り…

実はIT社長として知られる傍ら、私生活では知られざる一面を持っていた。2016年、青山のクラブでDJデビューを果たしたが、水口は「DJ裕次郎」と名乗っていたというのだ。

「DJネームの由来は、背が高くて『石原裕次郎みたい』と言われたこと。身長は180センチ以上ありましたね。裕次郎を意識した白スーツに銀色の奇抜なカツラをかぶり、かなり目立つ格好でした」（DJ関係者）

水口はかなり羽振りが良かったようで、数年前は秋葉原でコンセプトカフェも経営していた――。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、水口のIT会社の経営状況、DJスクールにも通っていたこと、西麻布でバーを経営していたこと、知人との金銭トラブルなどについて、詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 「週刊文春」編集部）