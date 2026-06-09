TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が9日、同局系ラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金曜午後5時）に生出演。事実婚を公表した。

「個人的な話ではあるんですけど、私自身が事実婚をしまして」と前置きした上で「法律婚ではなく事実婚にしたのかというと、名字を変えずに、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからが一番の理由」と明かした。

パートナーとは同棲を続けていたという。「ずっと生活していくだけでも事実婚状態にはなると思うんですけど、私たちの場合は事実婚契約を実際に結んで。法律婚だと婚姻届を出すという行為に変わったような形で、公正証書を作成して事実婚に至りました。しっかりいつから事実婚というのを、私たちは決めました」と語った。

続けて「最初は私のパートナーは法律婚をしたいということだったんですけれども、自分が山本姓に変わるよと言ってくれていたんですが、話し合いを重ねていけばいくほど、お互いに名前を大事に思っているねっていうのが分かっていって。結果的に事実婚を選びましたね」と語った。

山本アナは熊本県出身。明大文学部文学科演劇学専攻で、卒業後の16年4月にTBS入社。同期アナウンサーは日比麻音子、伊東楓（既に退社）。「報道特集」にキャスターとして出演中。酒豪として知られる。