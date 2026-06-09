わんちゃんは周りの状況を感じ取って行動できるもの。家族が忙しそうな時にはその場でお利口にしていることだってできますが、大好きな人との遊びの時間が待っていると思うと、つい我慢できなくなってしまうことも。

そんなわんちゃんの光景が、96万再生を超えて注目を集めることに。女の子にかまってほしくて仕方がないわんちゃんの様子には、「私だったら遊び始めちゃうｗ」「疲れが全部吹っ飛んでいきました！」と温かいコメントが寄せられています。

【動画：宿題をする女の子を見守っていた犬→待ちきれなくなってしまい…可愛すぎる『遊びのお誘い』】

隣に座ってお姉ちゃんを見守るチェスター君

TikTokアカウント『チェスター君Golden Retriever』に投稿されたのは、お姉ちゃんの宿題が終わるのを待つわんちゃんの光景。その日、ゴールデンレトリバーのチェスター君は、机の上にあごを乗せて、どこか遠くを見るようにぼーっとしていたそう。

どうやらチェスター君は、お姉ちゃんの宿題が終わるのを待っているご様子。お姉ちゃんの勉強を邪魔しないようにと、隣で静かに座って待つチェスター君。たまに体勢を変えたりと、とてもお利口にお姉ちゃんの宿題が終わるのを見守っていたといいます。

待ちきれなくなったチェスター君は…

そうしてお姉ちゃんの勉強が終わるのを隣で待っていたチェスター君でしたが…とうとうしびれを切らしてしまったご様子。お姉ちゃんの腕に前足を乗せてみたり、お姉ちゃんの肩に顔を乗せて勉強の進捗具合を確認してみたりと、かまってほしそうにしていたといいます。

そんなチェスター君の様子に少し困ったような反応を見せるお姉ちゃんでしたが、その顔には笑顔が浮かんでいたそう。きっと、宿題を終わらせたい気持ちもあるものの、一緒に遊びたいという思いはチェスター君と同じなのでしょう。

お姉ちゃんを独り占めしている宿題をパクッ！

一緒に遊ぼうと強行突破に踏み込んだチェスター君でしたが、そこはさすがお姉ちゃん。お姉ちゃんはチェスター君の誘惑に負けず、きちんと宿題へ向き直ったそう。遊びよりも勉強をとったお姉ちゃんを見たチェスター君は、最後の切り札を出すことに。

それは…お姉ちゃんを独り占めしている宿題を食べてしまうこと！

お姉ちゃんの隙をついて、宿題のプリントの端を咥えようとしたものの…残念ながらギリギリのところでお姉ちゃんに阻止されてしまったチェスター君。そんな可愛いチェスター君のイタズラに、なんだかこちらまで笑顔になってしまいます。

お姉ちゃんの宿題が終わるのを隣で見守るチェスター君の光景には、「日頃めちゃくちゃ愛されてるんだろうなあ…ってほっこり♡」「宿題食べようとしてるｗ」「勉強よりも大切なものを教えてくれますね」と、温かなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『チェスター君Golden Retriever』では、そんな人間らしさ満載なゴールデンレトリバーのチェスター君と家族の日常が綴られていますよ。

チェスター君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「チェスター君Golden Retriever」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。