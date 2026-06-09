犬が「おしりをぶつけてくる」ときの5つの心理

1.あなたを心から信頼しているから

犬にとって、自分の後ろ姿やおしりを相手に向けるという行為は、敵に弱点を見せることになるため、本来はとても危険なことです。野生の時代であれば、後ろから襲われる危険があったからです。

そんなおしりをあなたに思いきりぶつけてくるのは、「この人は絶対に自分を攻撃しない安全な人だ」と心から信じきっている証拠になります。犬からの最大級の信頼のサインだと受け取って、愛犬の温もりを感じてあげてください。

2.「ねえねえ、かまって！」と甘えているから

言葉を話すことができない犬は、自分の体全体を使って飼い主に気持ちを伝えようとします。おしりをズドンとぶつけてくるときは、「ねえねえ、こっちを見てよ！」「もっと僕とかまってよ！」という、不器用ながらも必死な甘えん坊アピールであることが多いです。

前を向いたまま顔を見て甘えるのが恥ずかしい恥ずかしがり屋な犬や、とにかく飼い主に触れてほしくて通りすがりにおしりをぶつけていく犬もいます。

3.自分のにおいをつけて安心したいから

犬のおしりの周りには、その犬独特の強いにおいが出る場所があります。おしりを飼い主の体や足元にこすりつけるようにぶつけてくるのは、大好きな飼い主に自分のにおいをしっかりとこすりつけたいという心理からです。

自分のにおいがついた飼い主と一緒にいることで、犬は大きな安心感を得ることができます。「この大好きな飼い主は自分のものだよ」という、ちょっとした独占欲のような可愛い気持ちも隠されています。

4.「後ろは任せて！」と守ろうとしているから

犬が飼い主に背中を預けて、顔を外側に向けているときは、「後ろの安全は僕が守るから任せてね！」という頼もしい心理が働いていることがあります。大好きな飼い主のことを大切な仲間だと思っているからこそ、自分が盾になって周囲を警戒しようとしているのです。

これは犬の本能的なリーダーシップや、飼い主を大切に思う気持ちから生まれる行動なので、愛犬が守ってくれようとしている優しさを感じてみてください。

5.ぬくもりを感じてリラックスしたいから

特に何かをアピールしたいわけではなく、ただ単純に大好きな飼い主の体の温かさを感じて、のんびりとリラックスしたいだけのときもあります。

ソファで一緒に座っているときや、ベッドで寝ているときにおしりをピトッとくっつけてくるのは、飼い主の体温を感じることで一番リラックスできるからです。

あなたと一緒にいる空間が、犬にとって世界中で一番安心できて、心が落ち着く幸せな場所になっている証拠と言えます。

飼い主はどう応える？喜ぶお返しの方法

愛犬がおしりをぶつけてきてくれたときは、その嬉しい気持ちにしっかりとお返しをしてあげましょう。まずは、ぶつかってきたおしりや背中のあたりを、手のひらでポンポンと優しく叩くようになでてあげるのがおすすめです。

また、「どうしたの？」「可愛いね」と優しい声で話しかけてあげるだけでも、犬は自分の気持ちが伝わったと感じてとても満足します。

無理に抱きしめたり大声を出すと犬がびっくりしてしまうことがあるため、静かに寄り添うように優しく応えてあげるのが仲良くなれるコツです。

激しすぎるヒップアタックへの対処法

犬がおしりをぶつけてくるのは可愛い行動ですが、あまりにも勢いが激しすぎると、飼い主がよろけてしまったりケガをしたりする原因になります。

特に、小さな子どもや高齢の家族がいる家庭では危険です。犬が激しくぶつかってくるのは、興奮しすぎているか、「強くぶつかれば飼い主が大きな声を出して喜んでくれる」と勘違いしているからです。

やめさせたいときは、ぶつかられても大声を出さずに完全に無視をしてください。静かに立ち上がってその場を離れるのも効果的です。犬が落ち着いてお座りなどをしたら、そのときに見つめて、たくさん褒めてあげましょう。

まとめ

犬がおしりをぶつけてくるのは、飼い主のことを心から信頼して愛しているという大切なサインです。

今回ご紹介した5つの心理を理解して、愛犬が何を求めているのかを感じ取ってみてください。激しいときは落ち着かせつつ、お互いが安心して過ごせる素敵で幸せな関係を築いていきましょうね。