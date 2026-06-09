フレッシュネスバーガーに和の新作2種　柚子胡椒と生七味が香る、梅雨を軽やかにする大人のバーガーが明日から登場

ハンバーガーチェーン『フレッシュネスバーガー』から2種類の和バーガーが登場する。2026年6月10日から売り出されるのは、「柚子胡椒香る 香味野菜のてりやきバーガー」と「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」。スパイスの香りが広がる大人な味わいというが、いったいどんなメニューなのか。

「香る大人の和バーガー」柚子胡椒と七味でピリッと

「梅雨の訪れに合わせ、気分まで軽やかにしてくれる味わいを目指した」（同社）という2026年6月10日発売の和バーガー。和の食材を使用し、大きくカットされたゴロッと野菜が魅力の商品だ。

2026年6月10日発売 期間限定「香る大人の和バーガー」

「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」は、「店内で素揚げした茄子と、ネギ・赤軸かいわれ大根・針生姜といった香味野菜をたっぷりと使用」（同社）している。醤油こうじを加えた照り焼きソースとピリッと辛い柚子胡椒マヨがマッチしそうだ。

「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」は、野菜の食感が魅力。「シャキシャキとした蓮根と、甘みのあるホクホクの南瓜に、甘さと酸味のバランスが絶妙な黒酢あんを合わせ」（同社）ており、青唐辛子や山椒が効いた信州味噌ベースの生七味マヨが良いアクセントになるだろう。

そして、和バーガーと一緒に頼みたいクラフトレモネードも登場。店内で漬け込んだ国産ブルーベリーを使った「すっきりとした酸味の中に、やさしい甘み」（同社）を感じるドリンクだという。

アメリカンなイメージが強いハンバーガーだが、今回の新バーガーは一味違う。和の香りと味わいを堪能でき、野菜は食感をしっかり楽しめる大きさで、満足感がありそうだ。

「香る大人のバーガー」メニュー詳細

■柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー 税込720円

柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー 税込720円

■生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー 税込720円

生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー 税込720円

■藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネードソーダ（ICE）

■藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネード（HOT）

藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネード

販売期間：2026年6月10日〜7月7日

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗・動物園店舗除く

※地域や店舗により品切れとなる場合あり

詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/202606newburger/?utm_source=release&utm_medium=release-202606newburger

【画像】茄子や蓮根、南瓜など 食感も楽しめる 和なスパイスが効いた本格バーガー（4枚）