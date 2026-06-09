原爆の犠牲となったアメリカ兵の遺族が6月、広島を訪れました。平和を願い続けた被爆者の思いに触れながら足跡をたどる遺族の旅を取材しました。



アメリカから来たロバート・タタロヴィッチさん。6月、娘と広島を訪れました。平和公園の原爆慰霊碑に参拝。長い時間、慰霊碑を見つめるタタロヴィッチさんの姿がありました。



■ロバート・タタロヴィッチさん

「景色も雰囲気も想像以上で圧倒されています。」





原爆犠牲者の遺影が登録されている追悼平和記念館。映し出されたのはジョセフ・ダビンスキ―さん。タタロヴィッチさんの伯父です。アメリカ軍のB24爆撃機「タロア号」の機長でした。日本軍の攻撃を受け、機体は墜落。ダビンスキ―さんは捕虜となり広島で収容されました。そして、1945年8月6日、爆心地近くで被爆して亡くなりました。『広島上空で行方不明になり、戦死した』遺族には、それ以上のことは知らされていませんでした。■ロバート・タタロヴィッチさん「伯父のことを家族に知らせるためにFAXが送られてきました。これが家族の歴史を変えたのです。」送り主は、被爆者の森重昭さん。被爆したアメリカ兵捕虜の調査を長年続けてきました。そして、亡くなった捕虜が12人だったことを突きとめ、遺族にもその真実を伝えてきました。■森重昭さん「自分の全人生をかけて、この人たちの運命を遺族にだけは知らせたいと。」平和を訴え続け、2026年3月、88歳で他界しました。■ロバート・タタロヴィッチさんの娘・ヘイリーさん「森さんは特別な人です。本当に素晴らしい人。」森さんの妻・佳代子さんが、夫にかわり案内します。叔父の足跡をたどる旅。向かったのは、伯父が乗っていた爆撃機の墜落現場です。墜落の瞬間を見た窪田正義さん。■窪田正義さん「足の方は大きくこのくらいの腫れあがった状態を見てびっくりして。」窪田さんが長年、保管していたものがありました。■森佳代子さん「タロア号の機体を拾ったご本人。 うちに持ってきてくれた機体の一部。」同級生と機体の一部を拾い、保管していました。81年の時を経て搭乗員のおいに手渡されました。■窪田正義さん「いずれかは一部でも家族の人に お返ししてあげたいという気持ちはずっと私は持っていた。」■ロバート・タタロヴィッチさん「実際にその機体の一部にさわることができるなんて、この出来事を忘れられないようにしてきた努力のおかげで、その一部を感じることができました。」そして、もう1か所訪れたい大切な場所がありました。叔父はここで、被爆しました。■森佳代子さん「タロアメンバーとロンサムレディーメンバー。」被爆したアメリカ兵を弔う慰霊碑。森さんが自費を投じてつくりました。■ロバート・タタロヴィッチさん「森さんがこれに込めた愛情は言葉では表せないし、何をしても報いきれないほど大きなものです。」■森佳代子さん「ほんとうはね、重昭本人をここにお連れしたかったととても思います。残念なのは本人だと思う。」森さんが訴え続けた平和の思い。■ロバート・タタロヴィッチさん「森さんが伝えたかったのは憎しみではなく、思いやりの心です。そのメッセージを受け継ぎ伝えていくことこそが私の使命。 それが今日私が持ち帰る一番大切なものです。」長年敵も味方もないと訴え、アメリカ兵の調査を続けた森さん。その平和の思いは国境を越えて受け継がれています。【2026年6月9日 放送】