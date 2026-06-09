「最近の日常」丸山桂里奈、娘の愉快な姿を披露！ 「のびのび成長して嬉しいですね」「子供アルアル」
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ほっこりとする“最近の日常”ショットを披露しました。
【写真】丸山桂里奈の“最近の日常”ショット
ファンから、「顔に塗るの子供アルアルですね」「絵が上手だもんね〜」「ぷくぷくちゃん！絵心があるから」「のびのび成長して嬉しいですね」「ぷくぷくちゃん紫好きなんか」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】丸山桂里奈の“最近の日常”ショット
「絵が上手だもんね〜」丸山さんは「最近の日常」とつづり、5枚の写真を投稿。娘のかわいらしい日常を解説付きで披露しています。1枚目は「顔につけてまで絵の具で遊びたい子」と頰に赤い絵の具をつけた笑顔と分かる娘の姿で、4枚目は「紫陽花が好きな子」と紫のアジサイを見つめる娘のバックショットです。のびのびと生活する娘の姿がほっこりします。
台風の日の家族時間ショット3日には「台風で予定大変更でした お家で過ごす時間。みんな揃ってはなかなかないね」と、家で過ごす娘の姿を公開していた丸山さん。コメントでは、「のんびりできたみたいですね」「一緒にお昼寝もできて」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)