元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは6月8日、自身のInstagramを更新。“最近の日常”ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：丸山桂里奈さん公式Instagramより）

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元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ほっこりとする“最近の日常”ショットを披露しました。

【写真】丸山桂里奈の“最近の日常”ショット

「絵が上手だもんね〜」

丸山さんは「最近の日常」とつづり、5枚の写真を投稿。娘のかわいらしい日常を解説付きで披露しています。1枚目は「顔につけてまで絵の具で遊びたい子」と頰に赤い絵の具をつけた笑顔と分かる娘の姿で、4枚目は「紫陽花が好きな子」と紫のアジサイを見つめる娘のバックショットです。のびのびと生活する娘の姿がほっこりします。

ファンから、「顔に塗るの子供アルアルですね」「絵が上手だもんね〜」「ぷくぷくちゃん！絵心があるから」「のびのび成長して嬉しいですね」「ぷくぷくちゃん紫好きなんか」との声が寄せられました。

台風の日の家族時間ショット

3日には「台風で予定大変更でした　お家で過ごす時間。みんな揃ってはなかなかないね」と、家で過ごす娘の姿を公開していた丸山さん。コメントでは、「のんびりできたみたいですね」「一緒にお昼寝もできて」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)