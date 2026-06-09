とんでんは、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗において、6月9日から、「旬の逸品料理とお酒」を大幅リニューアルし、お酒と相性の良い逸品料理と、食事にも合わせやすい「ジン」を新たに販売する。さらに、「ブラックニッカハイボール」をリニューアルするほか、追加の一品に人気な「フライドポテト」と「枝豆」をより頼みやすいように値下げする。同日から、夏季限定の「柚子切りそば」に加え、新鮮な活〆穴子を贅沢に一尾使用した天ぷらを楽しめるセットメニューの販売を開始する。さらに、夏季限定で、毎年好評の「とんでん純氷かき氷」を販売する。今年は、宮崎県産のマンゴーシロップに、マンゴー果肉入りソースを合わせた「果肉入りマンゴー」が新登場する。さらに、毎年好評の「あまおういちご」、「十勝あずき抹茶」、「北海道赤肉メロン」も販売。同社のかき氷では初の試みとして“追いシロップ”を用意しており、最後まで飽きることなく楽しめる。6月8日には、「旬の逸品料理とお酒」のリニューアルにともない、試食会を開催した。



とんでん純氷かき氷 綿雪 果肉入りマンゴー

「近年、居酒屋業態だけでなく、ファミリーレストランなどでも“ちょい飲み”や“食事と一緒に軽くお酒を楽しむ”需要が拡大しており、各社でアルコールメニューやおつまみ強化の動きが見られている」と話す同社 商品部 部長 内澤康次氏。「コロナ禍では外でお酒を楽しむ人が減少し、アフターコロナを経ても2019年度の来店者数にまで戻っていない。ディナー帯のメニューを活性化させることで、再び店舗に足を運んでもらいたいと考えた」と、来店客数をコロナ前の状態に戻すためにも、成長の余地が残されているディナーメニューを活性化させるのだと意気込む。「これまで一品料理はグランドメニューの一部として紹介してきたが、今夏から別メニュー表を用意し、テーブルに縦置きすることで、手軽に注文しやすくしている」と、お酒のお供として楽しんでもらいやすいように一品料理は別枠で提案していくとアピールした。「今年も昨年以上の猛暑が訪れると予想されているだけに、毎年好評の『とんでん純氷かき氷』を発売する。今年はマンゴーを使ったメニューを新たに販売。小さめのサイズで提供するので、食後のデザートとしても楽しめる内容になっている」と、涼を感じてもらえるようなメニューを継続販売していくことで、猛暑を乗り切ってほしいと訴えた。

同社では、三世代での食事利用に加え、一人や夫婦での“夜の利用”にも応えられるよう、「旬の逸品料理とお酒」をリニューアルする。



丸干しいわし焼き



焼きとうきび



お出汁ミックスナッツ

凝縮されたいわしの旨味と程よい塩味がお酒によく合う「丸干しいわし焼き」や、プチプチとした食感と自然の甘みのとうもろこしにとんでん特製タレをつけてふっくら焼き上げた「焼きとうきび」、香ばしくコクのあるナッツにかつおだしの旨みを重ねた、とんでんオリジナルの「お出汁ミックスナッツ」が新登場する。



特製大きな焼売



たこの唐揚げ



いか三昧

さらに、食べ応えのある大きな焼売を、大葉・ピンクソルト・ごま油で絡めた香り豊かな“大葉塩”で楽しめる「特製大きな焼売」や、柔らかさと歯ごたえの良いたこをカリッと揚げた「たこの唐揚げ」、いかの耳、身、なんこつ、ゲソのいか一杯を丸ごと楽しめる鮨「いか三昧」など、お酒にも食事にも合う逸品料理を新たに用意する。



活〆穴子と野菜の天ぷら



うなきも焼き

また、毎年好評を得ている旬の活〆穴子を贅沢に一尾使用し、彩りのよい野菜（かぼちゃ・おくら・赤パプリカ）を店舗でサクッと揚げた「活〆穴子と野菜の天ぷら」と、甘辛いタレとほろ苦い肝の旨味がクセになる「うなきも焼き」は、今年も旬の料理として登場する。

多彩な逸品料理と合わせやすい2種類の「ジン」を、新たに炭酸割りで用意する。



左から：GINONレモン、翠ジンソーダ

日本人の味覚に合う柚子、緑茶、生姜の3つの和素材を使用し、ほのかな柑橘の香りとともにスッキリ爽やかに楽しめる「翠ジンソーダ」と、柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜して香味づけられたジンを使用し、果実感のある味わいが特長の「GINONレモン」を、好みに合わせて選べる。



ブラックニッカハイボール

また、長年愛されている「ブラックニッカハイボール」は、デザインがリニューアルすると共に、よりウイスキーの風味を感じられるよう、現在提供しているハイボールよりもほんのり濃い味わいに仕上げた。



フライドポテト



枝豆

物価高騰が続く中でも、お酒と料理をより手軽に楽しんでもらえるように、どんなお酒にも合いやすく、最初の一品としても注文しやすいクイックメニュー2品を、6月9日から現行価格に比べて値下げして販売する。つい手がとまらなくなる店舗で揚げた「フライドポテト」は、現行価格440円から60円引きの380円に、程よい塩味がやみつきになる「枝豆」は、現行価格300円から20円引きの280円で用意する（価格はすべて税別）。



柚子切りそば

同社は、四季折々の旬の食材を使用した「季節の変わりそば」を年間を通して提供している。毎年好評を得ている「柚子切りそば」は、高知県産と愛媛県産の黄柚子を贅沢に練り込み、豊かな香りを楽しめる一品。さらに、注文ごとに鮮やかな国産の青柚子をすりおろして添えることで、黄色い麺に彩りを添えながら、爽やかな香りを引き立てている。まずは、黄柚子と青柚子それぞれの香りと風味をそのまま楽しみ、その後は、同社工場で製造するとんでんオリジナルの、だしが香るそばつゆにつけて食べてほしいとのこと。さらに、ねぎやわさびの薬味を加えることで、柚子の異なる香りと味わいをより一層堪能できる。



柚子切りそば・特選鮨

毎年好評を得ている「柚子切りそば」と、活〆穴子や野菜（かぼちゃ・赤パプリカ・おくら）の天ぷらを盛り合わせた「活〆穴子と野菜の天ぷら」、特選鮨（まぐろ・えび・サーモン・つぶ）がセットになった「柚子切りそば・特選鮨」を用意。外はさっくり、中はふっくらとした活〆穴子の天ぷらは、噛むほどに旨味が広がる贅沢な味わいだとか。



柚子切りそば・穴子天重

さらに、食べ応えのある“活〆穴子”を贅沢に一尾使用した天ぷらに加え、えび、赤パプリカ、おくら、かぼちゃの天ぷらを盛り合わせた、彩り豊かな「穴子天重」がリニューアルして再登場し、「柚子切りそば」とともに楽しめるセットメニューとして販売する。えびや彩り豊かな野菜を使用した天ぷらとともに楽しめる「穴子天重」は、爽やかな香りが広がる「柚子切りそば」とも相性抜群となっている。

2019年の登場以来、毎年多くの消費者からの好評を得ている「とんでん純氷かき氷」。販売開始当初は一部店舗限定だった同メニューも、現在では全店舗で楽しんでもらえる夏の定番メニューへと成長した。今年は新たに「果肉入りマンゴー」を用意し、食後でも食べやすいサイズで楽しめる。同社のかき氷には、48時間以上かけてじっくりと凍らせた、不純物がなく溶けにくい透明な氷の“純氷”を使用。ふわっふわな綿雪のような口溶けに仕上げた。さらに、同社のかき氷では初の試みとして“追いシロップ”を用意し、最後まで味わいの変化を楽しめる。



とんでん純氷かき氷 綿雪 果肉入りマンゴー

今年新登場する「果肉入りマンゴー」は、宮崎県産のマンゴーを使用したシロップと、瑞々しい果肉入りのマンゴーソースを使用し、マンゴーの芳醇な甘みを堪能できる。また、4種すべてのかき氷に、北海道産の生乳を使用した練乳を合わせ、濃厚な甘みとコクを楽しめる。



とんでん純氷かき氷 綿雪 あまおういちご

「とんでん純氷かき氷 綿雪 あまおういちご」は、福岡県産あまおういちごシロップ・いちごソース・練乳をかけた、甘酸っぱいソースでさっぱりと楽しめる毎年一番人気のメニューとなっている。「とんでん純氷かき氷 綿雪 果肉入りマンゴー」は、宮崎県産マンゴーシロップ・マンゴーソース・マンゴーの果肉・練乳をかけた、芳醇な香りととろけるような味わいが特徴の新メニュー。



とんでん純氷かき氷 綿雪 北海道赤肉メロン

「とんでん純氷かき氷 綿雪 北海道赤肉メロン」は、北海道産富良野メロンシロップ・メロンソース・練乳をかけ、瑞々しく上品な甘さが楽しめるメニューとのこと。



とんでん純氷かき氷 綿雪 十勝あずき抹茶

「とんでん純氷かき氷 綿雪 十勝あずき抹茶」は、抹茶シロップ・抹茶ソース・北海道十勝産あずき・練乳をかけ、ほろ苦い抹茶があずきの甘さを引き立てる、少し大人なメニューとなっている。



北海道牛乳ソフト

「当社のメニューはどれもひと手間かけて消費者に届けている」と内澤氏。「『焼きとうきび』は、店舗でたれを塗ってから提供。『柚子切りそば』も店舗で青柚子をすりおろして提供している。こうしたひと手間は、全店舗リモート研修を行い、従業員に徹底させるなど従業員の育成や研修にも力を注いでいる。そんな当社従業員のこだわりが詰まったメニューをぜひ店舗まで足を運んで体感してほしい」と、同社のこだわりがつまったメニューを楽しんでほしいと訴えた。



北海道そば

なお、同社は、「北海道生まれ和食処とんでん」関東全店舗において、初夏から夏にかけての季節にぴったりな冷たい北海道そばを、60分食べ放題で心ゆくまで味わえる、毎年人気の「そばの日」を、6月12日、7月10日、8月21日の3日間限定で開催する。



特選鮨・名物ジャンボ茶わんむし

1978年レストラン1号店開店時に開発されて以降、改良を重ねながら、45年間販売する「名物ジャンボ茶わんむし」は、年間50万食の販売実績と、「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」特別賞の受賞歴もある、同社の看板メニュー。同メニューをより楽しんでもらえるように、6月9日から「名物ジャンボ茶わんむし」のセットメニュー「特選鮨・名物ジャンボ茶わんむし」と「オホーツク丼・名物ジャンボ茶わんむし」がグランドメニューに登場する。

北海道恵庭の同社工場で製造している同社の「名物ジャンボ茶わんむし」は、北海道恵庭岳を源流とした新鮮で良質な地下水で仕込んだたっぷりのかつおだしと、こだわりの北海道産鶏卵を使用している。だしをたっぷり使用することで、まるでスープのような滑らかな食感が楽しめる至高の茶わんむしとなっている。えび、かにつみれ、鶏肉、椎茸、銀杏、筍、コーンの沢山の具と、通常の茶わんむしの約3倍の重量となる約440gと満足感のある一品で、ぷちぷち食感の甘いコーンがくせになる、やさしい味わいが特徴となっている。



北海道そば食べ放題

同社オリジナル北海道そばを60分間食べ放題で楽しめる「そばの日」。2018年に4店舗限定で開催して以来、好評につき毎年実施し、今年で9年目を迎える。今年は、週末の外食需要が高まる金曜日に開催。家族や友人同士での利用はもちろん、仕事帰りに職場の人と「何枚食べられるか」に挑戦するなど、会話を弾ませながら楽しめる。週末のご褒美にぴったりな同企画は、家族や友人同士など複数名での注文から、ひとりまで気軽に注文できる。



北海道そば食べ放題天ぷらセット

同社オリジナルの北海道そばは、収穫から保管まで徹底した品質管理を行った、日本一のそばの生産量を誇る北海道幌加内産そば粉と、北海道恵庭の澄んだ地下水を使用している。とんでんでしか味わうことのできない豊かな風味の北海道そばは、恵庭の同社工場で製造を行っており、冷水でしっかりとしめて提供するため、これからの季節にぴったりだとか。さらに“そばつゆ”は、国産のさば・かつお・昆布などから出汁をとった、とんでんオリジナルで用意する。北海道そばの豊かな風味をじっくりと味わうもよし、自身のペースに合わせて記録に挑戦するもよし、様々な楽しみ方で参加できる。この機会にぜひ、同社自慢の“北海道そば”を心ゆくまで楽しんでほしい考え。



追加天ぷら

60分間、最後まで北海道そばを楽しめるよう、食べ放題を注文の人限定で追加できる「追加天ぷら（えび・いか・なす・かぼちゃ・舞茸）」を用意する。通常価格1020円のところ、600円と、お得に楽しめる（価格はすべて税別）。



左から：大根おろし、納豆



左から：旨いわし汁、とろろ

さらに、味変にぴったりな「大根おろし」「とろろ」「納豆」や、冷たいそばの合間にほっと温まる、脂のりの良い旨いわしのつみれが贅沢に5個入った「旨いわし汁」も用意。自身の好みに合わせて、こだわりの“北海道そば”を存分に堪能してほしいという。

［小売価格］

旬の逸品料理

丸干しいわし焼き：462円

焼きとうきび：429円

お出汁ミックスナッツ：253円

特製大きな焼売：649円

たこの唐揚げ：539円

いか三昧：968円

活〆穴子と野菜の天ぷら：869円

うなきも焼き：429円

翠ジンソーダ：539円

GINONレモン：539円

ブラックニッカハイボール：539円

ブラックニッカレモンハイボール：649円

定番のおつまみメニューの値下げ

フライドポテト：418円

枝豆：308円

柚子切りそば・特選鮨：2519円

柚子切りそば・穴子天重：2299円

柚子切りそば（単品）：990円

※柚子切りそばは冷たいそばのみの提供となる

活〆穴子と野菜の天ぷら：869円

とんでん純氷かき氷「綿雪」：各506円

特選鮨・名物ジャンボ茶わんむし：1969円

オホーツク丼・名物ジャンボ茶わんむし：2629円

（すべて税込）

［発売日］6月9日（火）

［北海道そば食べ放題「そばの日」概要］

実施店舗：「北海道生まれ 和食処とんでん」 関東全店舗

実施日：6月12日（金）、7月10日（金）、8月21日（金） 3日間限定

小売価格：

北海道そば食べ放題天ぷらセット：2618円 ※食べ放題対象は北海道そばのみ

北海道そば食べ放題：1958円

追加天ぷら：660円 ※食べ放題を注文の人のみ注文可能

旨いわし汁：374円

とろろ：165円

大根おろし：165円

納豆：165円

（すべて税込）

とんでん＝https://www.tonden.co.jp