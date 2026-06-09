5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。第5子の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生後10か月を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 辻希美 】 第5子・夢空ちゃんの生後10か月を報告 「夢空今日で10ヶ月になりました」 夫婦での最新3ショット ＆ 「おむつアート」を披露





投稿では「夢空今日で10ヶ月になりました」と喜びを綴り、複数の写真を公開しています。







写真の1枚では、明るい木目の床に夢空ちゃんが座り、おむつを並べて作った「10ヶ月」の文字（おむつアート）の横で、両手を前に伸ばして満面の笑顔を見せており、楽しそうな表情が印象的です。







別のショットでもピンクのロンパースを着た夢空ちゃんがカメラに向かってにこやかに笑っている様子や、片手を口元に運びながら前方を見つめるほほえましい一幕も。







これまでも辻さんは、節目ごとにおむつで文字をあしらった記念撮影をしており、今回も10か月を迎えた記念を大切にしてきた様子がうかがえます。







また、モダンなリビングで、薄いピンクのパーカーを着た辻さんと、青いボーダーシャツの夫の杉浦太陽さんが並び、夢空ちゃんを挟んで穏やかな表情を見せる夫婦での3ショットも投稿されました。投稿には「#夢空」「#10ヶ月」「#癒しgirl」などのハッシュタグも添えられています。







【担当：芸能情報ステーション】