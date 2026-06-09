中東情勢の悪化を受けて影響が広がるナフサ不足の問題で、農家からは、農業資材の高騰や品不足に不安の声が上がっています。



八代市で40年以上農業を営む東家誠也さんです。



■東家誠也さん「ナフサが入ってこないで、また(資材価格が)上がるとなると、農家は本当に厳しい」



およそ3ヘクタールの畑でミニトマトなどを栽培しています。



日頃から、ビニールハウスをはじめ、野菜を固定するビニール紐や土を覆うマルチシートなど、多くのビニール製品を使います。

これらの多くはナフサを原料として作られたもの。



秋ごろに資材を仕入れる予定ですが、すでに業者から価格が3割ほど上がると伝えられています。



■東家さん「（資材が）2割3割上がってくると手取りが残らない」

資材価格の高騰が進めば、野菜全体が値上がりする可能性もあるといいます。

影響は、出荷作業の現場にも。



トマトの梱包に使うトレーや段ボールをまとめる結束バンドについても、発注した分が入荷されないケースが出てきています。





さらに、梅雨のシーズンを迎え、大雨や台風による被害への危機感も高まっています。

■東家さん「台風が来て破れたり、また全部張り替えないといけないときに、本当に（資材が）あるのかなというのは心配する」



農業県、熊本でも表面化するナフサ不足の影響。



生産者だけでは解決できない段階に入っています。