サッカー日本代表MF遠藤航（33＝リバプール）が、9日配信のABEMA「青炎―遠藤航 集大成の決意」（後7・00）に出演し、左足の負傷について語った。

2月11日のサンダーランド戦で、左足首を強くひねって途中交代。シーズン初先発の一戦でのアクシデントだった。

「痛いという感じですね、普通に。本当はプレーできる、一応、立ってプレーしようと…でもほとんど無理なのは分かって、ケガした瞬間は。セットプレーのディフェンスだけやって交代しようかなという感じでやった。でも、立った瞬間に、もう無理なのは分かったので、感覚的に。めっちゃ痛かったしね」

痛めた箇所は、リスフラン靱帯。遠藤も「初めて聞いた」箇所だという。左足甲の親指、人差し指をつなぐ靱帯で、1ミリ離れるだけで激痛が走るというもの。遠藤の場合、4ミリ離れていたという。

手術は2パターンが提示された。一つは、負傷箇所にプレートを埋め込むもの。3カ月で回復が見込めるが、プレートを除去してからさらに3カ月かかるという。プレートを入れたままプレーも可能だが、リスクも大きい選択肢だった。遠藤が選んだのは、より早い回復を見込める、人工靱帯を埋め込む方法だった。帰国し、骨にドリルで穴を開け、人工靱帯を挿入する手術を受けた。

手術の3日後、密着した番組に取材対応。「間に合うっていうか、もう間に合わせるって感じです。最終的にはもう、痛くてもやるしかないんじゃないですかっていうふうに思っている」と決意を語った。

5月31日にはアイスランドとの壮行試合に出場。前半45分プレーし、約半年ぶりに代表復帰した。「疲れました。半分しか出てないのに。本当は90（分）やりたかったけど。ちょっと痛くて、足も」。試合中には左足を踏まれるシーンがあったが、「幸いにも思い切り患部に当たったわけじゃないので、問題ない」と説明した。

初戦のオランダ戦が、刻一刻と迫る。「限られた時間、与えられた環境の中で最大限、自分に何ができるか。それを毎日毎日やっていく中で、最後、初戦で自分が今、思うベストで挑むことが大事だと思う」と、意気込みを口にしていた。