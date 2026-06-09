政府は、RSウイルスを防ぐ抗体製剤を予防接種で使用できるようにすることを念頭において、予防接種法の一部を改正する法律案を9日、閣議決定しました。

赤ちゃんが感染すると重症化の恐れのあるRSウイルス感染症を防ぐため、妊婦が接種する母子免疫ワクチン「アブリスボ」がことし4月から定期接種（公費補助が出る予防接種）の対象になっています。このワクチンを打つと、妊婦の体内で「抗体」（ウイルスとたたかう免疫の役目を担う物質）が作られ、その「抗体」を胎盤を通じて赤ちゃんに移行させるものです。

一方で、赤ちゃんの体内に「抗体」を直接投与することで感染を防ぐ抗体製剤「ベイフォータス」などは、ワクチンではないことから予防接種に使うことができず、定期接種（公費補助が出る予防接種）の対象外となっていました。

こうした中、9日、閣議決定された法案では、予防接種で使用できる医薬品の対象範囲を見直し、ワクチンに加え、感染症の予防を目的とする抗体製剤も対象に加えることが盛り込まれています。

厚生労働省によりますと、母子免疫ワクチンと抗体製剤は、いずれも一定程度の安全性が認められているということです。

抗体製剤は赤ちゃんに直接投与するため、健康被害が生じた場合には補償の対象となりますが、妊婦に接種するワクチンについては、生まれた赤ちゃんや母親に健康被害が生じた場合は補償の対象となる一方、胎児に健康被害が生じた場合は、補償の対象となっていないということです。

9日の閣議後会見で、上野厚労大臣は、「予防接種の選択肢が増え、接種を希望される方が適切に接種できるようになることが期待される」としたうえで、「国会での速やかな審議をお願いしたい」などと述べました。

この改正法が国会で成立すれば、その後、厚生労働省の審議会で抗体製剤の定期接種化について議論され、そこで認められた場合には、抗体製剤も定期接種に用いることができる見通しです。