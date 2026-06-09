名古屋市西区の商業施設で8日、23人が喉の痛みを訴えた騒ぎで、警察は何者かがスプレーをまいた可能性もあるとして捜査しています。

8日夕方、西区二方町の「mozoワンダーシティ」の4階の南東角にあるゲームセンターで、男女23人が次々と喉に痛みを訴え、このうち8人が病院に搬送されました。



全員、命に別条はありませんでした。

現場にいた人：

「臭いは特に何もなくて、いきなりの咳だけだったので」



現場に居合わせた人の話から当時の状況が明らかになりました。

店の一番奥にあるプリントシール機のコーナーで遊んでいた中学生は…。



現場にいた中学生：

「プリクラ撮って落書きをしていたら、友達1人が急に『咳が止まらない』と言って最初は奥の方だけで手前のガチャガチャコーナーとかはまだ出入りできるようになっていて」



さらにそのすぐ隣、音楽ゲームの周辺にいた人たちにも異変が起きました。

現場にいた人：

「喉が急にイガイガし始めてせき込んじゃって、同時に周りの音ゲーやってた人もせき込み始めたから『あれっ？』って感じに」



その後の捜査関係者への取材で、ゲームセンターの防犯カメラには、音楽ゲーム近くで男性とみられる人物が、スプレーのようなものを持った様子が映っていたことも分かりました。



この人物がスプレーをまいた可能性もあるとして、警察は傷害や威力業務妨害などの疑いも視野に、現場から採取した物質を今後、分析する方針です。