¥É¥Ö¥Í¥º¥ß¤ò¥Ú¥Ã¥È²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò¿Í´ÖÂç¹¥¤¸ÄÂÎ¤Ë·±Îý¡ª ¡ÈÙæ¤ó¤ÇÅê¤²¤ë¡É¥×¥í¥ì¥¹¤´¤Ã¤³¤Ï¥é¥Ã¥È¤Ë·ã¥¦¥±¡¿ÓË¸Æ¡ªÀ¸¤Êª¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª§
¡ÖÀ¸¤Êª¡×Âç¹¥¤¡ª ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Ìó14Ëü¿Í¤ò¤«¤«¤¨¤ëÌ¡²è²È¡¦¤Ì¤é¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬Æ°Êª¹¥¤¤Ç¡¢¼«¿È¤â»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¡ÈÀ¸¤Êª¡ÉLOVER¡£¤¦¤µ¤®¡¢¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥³¡¢µû¡¢¤Ò¤è¤³¤Ë¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤äÃî¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â⁉ ¤Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÀ¸¤ÊªÊ×Îò¡×¤ò¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWeb¤Ë¤Æ´°Á´ÉÁ¤²¼¤í¤·Ï¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
Âè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¢£¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò¡Ö¥Ù¥¿´·¤ì¸ÄÂÎ¡×¤Ë°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ö¥Í¥º¥ß¤ò¥Ú¥Ã¥È²½¤·¤¿¥Í¥º¥ß¡×¤Î¤³¤È¡£Ä´¶µ¤¹¤ë¤È¿Í´Ö¤Ë¤È¤Æ¤â´·¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡¢¹â¤¤ÃÎÇ½¤äÀ³Ê¤«¤é¶áÇ¯Ç§ÃÎÅÙ¤ä¿Íµ¤¤¬¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ì¤é¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¿Í´·¤ì·±Îý¤ò¤·¤¿¸ÄÂÎ¤òÆ°Êª»ô¤¤¤È¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤Ë¾ù¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È»ô¤¤¤ÎÎØ¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤¶»ô¤¦ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÁ¤Ê¤É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿Í´Ö¤Ë´·¤ì¤ë¤«¡¢¿Í´Ö¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤ä·Ý¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È¡½¡½¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ù¥¿´·¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»Ò¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ù¤é¤ì¤¿»Ð¤äÍ§¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²û¤¡¦²Ä°¦¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤êÃ»¤¤¼÷Ì¿¤Ë¤ª¤Ó¤¨±Ê±ó¤ÎÌ¿¤òÍß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò¡Ö¥Ù¥¿´·¤ì¸ÄÂÎ¡×¤Ë°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥½¥Ã¥É¤Î¤ªÏÃ¡£¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤Ê¤é¤ÌÇ®°Õ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò°é¤Æ¡¢¥Ù¥¿´·¤ì¸ÄÂÎ¤ËÄ´¶µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»á¤¬ÉáÃÊ¥é¥Ã¥È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ê¥Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµ»¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ì¤é¼¡Ïº
Àã¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥¬²È¡¦¥ª¥¿¥¯¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤â¸¤¡¢Ç¤È³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤ä¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¡¢ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅµ¤Ê¤É¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇ¥Ñ¥óÆüµ¡¡¹¬¤»¤ò±¿¤Ö¤Í¤³¤ÈÌñ¤è¤Ó¥Ñ¥ó¥À¡Ù1¡Á3´¬¡¢¡Ø¤Ì¤é¼¡Ïº¤Î¸¤¥Ñ¥óÆüµ¡¡Ç¤â¸¤¤â¤¤¤ì¤ÐËèÆüºÇ¹â¡ª ºÇ¶¯¡ª¡Ù¤ä¡Ø¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤È»³¤Î²½¤±Êª¡Ù1¡Á3´¬¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ä¡Ø½½Æó»Ù¤È¥Í¥º¥ß¤È¤Ï¤°¤ìÇ¡Ù1¡Á2´¬¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@nurajirou
¢£¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò¡Ö¥Ù¥¿´·¤ì¸ÄÂÎ¡×¤Ë°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ö¥Í¥º¥ß¤ò¥Ú¥Ã¥È²½¤·¤¿¥Í¥º¥ß¡×¤Î¤³¤È¡£Ä´¶µ¤¹¤ë¤È¿Í´Ö¤Ë¤È¤Æ¤â´·¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡¢¹â¤¤ÃÎÇ½¤äÀ³Ê¤«¤é¶áÇ¯Ç§ÃÎÅÙ¤ä¿Íµ¤¤¬¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ì¤é¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¿Í´·¤ì·±Îý¤ò¤·¤¿¸ÄÂÎ¤òÆ°Êª»ô¤¤¤È¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤Ë¾ù¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È»ô¤¤¤ÎÎØ¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤¶»ô¤¦ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÁ¤Ê¤É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿Í´Ö¤Ë´·¤ì¤ë¤«¡¢¿Í´Ö¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤ä·Ý¤Ê¤É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È¡½¡½¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ù¥¿´·¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»Ò¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ù¤é¤ì¤¿»Ð¤äÍ§¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²û¤¡¦²Ä°¦¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤êÃ»¤¤¼÷Ì¿¤Ë¤ª¤Ó¤¨±Ê±ó¤ÎÌ¿¤òÍß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò¡Ö¥Ù¥¿´·¤ì¸ÄÂÎ¡×¤Ë°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥½¥Ã¥É¤Î¤ªÏÃ¡£¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤Ê¤é¤ÌÇ®°Õ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥Ã¥È¤ò°é¤Æ¡¢¥Ù¥¿´·¤ì¸ÄÂÎ¤ËÄ´¶µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»á¤¬ÉáÃÊ¥é¥Ã¥È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ê¥Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµ»¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ì¤é¼¡Ïº
Àã¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥¬²È¡¦¥ª¥¿¥¯¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤â¸¤¡¢Ç¤È³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤ä¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¡¢ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅµ¤Ê¤É¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇ¥Ñ¥óÆüµ¡¡¹¬¤»¤ò±¿¤Ö¤Í¤³¤ÈÌñ¤è¤Ó¥Ñ¥ó¥À¡Ù1¡Á3´¬¡¢¡Ø¤Ì¤é¼¡Ïº¤Î¸¤¥Ñ¥óÆüµ¡¡Ç¤â¸¤¤â¤¤¤ì¤ÐËèÆüºÇ¹â¡ª ºÇ¶¯¡ª¡Ù¤ä¡Ø¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤È»³¤Î²½¤±Êª¡Ù1¡Á3´¬¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ä¡Ø½½Æó»Ù¤È¥Í¥º¥ß¤È¤Ï¤°¤ìÇ¡Ù1¡Á2´¬¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@nurajirou