FIGTING TV サムライの人気番組『煌めく☆まるごとスターダム』の最新回「王者そろい踏み！チャンピオンズナイト！」の収録が行われ、各タイトルのチャンピオンたちが集結。

ワールドオブスターダム王者の玖麗さやか、ワンダーオブスターダム王者・羽南、ゴッデスオブスターダム王者チームのAZM、NEW BLOODタッグ王者チームのさくらあやが出演。今回の収録では、普段はリング上でしのぎを削る選手たちがスタジオに集結し、トークやゲーム企画に挑戦。ユニットの垣根を越えた交流もあ

り、いつもとは違った表情が随所に見られた。収録後、選手へのインタビューを敢行。収録の感想や今後へ向けた想いについて語ってもらった。

『煌めく☆まるごとスターダム』収録現場の様子

――収録の感想や、収録前に行っているルーティーンについて教えてください

玖麗さやか「普段は同じユニットではない選手たちと一緒に企画ができて、新しい自分の一面も見られたことがすごく楽しかったです。特にジェスチャーゲームは自然と息が合っていく感じがあって印象に残っています」

さくらあや「収録の前は必ずお弁当を食べてから臨むようにしています。リラックスして収録に入ることができるので、自分にとって大切なルーティーンですね」

羽南「"トリセツ"のコーナーで、普段はあまり聞けないみんなの本音を知れたのが面白かったです。改めて知ることも多くて、新しい発見がありました」

AZM「ジェスチャーゲームや絵で伝える企画が印象に残っています。自分が思っていた以上に絵が得意だったのだなと再確認できましたし、その場の流れで盛り上がっていく感じも楽しかったです」

収録中は笑いが絶えず、ユニットの垣根を越えたやり取りも数多く見られた。リング上とは違う関係性が自然ににじみ出る瞬間が垣間見られた。

――スターダムのリングで今後どんな姿を見せていきたいですか？

玖麗さやか「赤いベルトは団体の最高峰のベルトなので責任は大きいと感じています。ただ、自分自身としては絶対的な王者というより、スターダム全体がさらに動いていくような存在になっていけたらと思っています。自分だけの防衛ロードで、それを見せていきたいです」

羽南「白いベルトは挑戦者が本当に多いベルトなので、待っているだけじゃなくて自分から逆指名していくような防衛もしていきたいです。すでに考えていることもあるので、楽しみにしてもらえたらうれしいです」

AZM「タッグのベルトはこれまでシングルのベルトのおまけみたいに見られることもあったと思うのですけど、それを変えていきたいです。タッグもメインで戦える存在になれるように、これからもっと盛り上げていきたいと思っています」

さくらあや「NEW BLOODタッグは若手でも挑戦できる自由度の高いベルトです。このベルトを通して"スターダムの若手はすごい"ということをもっと外に広めていけるようなチャンピオンになりたいです」

チャンピオンとしての立場はそれぞれ違うが、発言の根底に「スターダムのリングをもっと盛り上げたい」という共通する固い意志が感じられた。

――最近「自分が変わった」と感じる部分はありますか？

玖麗さやか「ベルトに挑戦するまでの過程で辛い時期もありましたが、どんな状況でも自分を信じる気持ちが強くなりました。チャンピオンとして、より一層見られている意識が強くなったと思います」

さくらあや「最近は"自分に何が求められているのか"を考えるようになりました。後輩と戦う機会も増えてきたので、どう引っ張っていくかも意識するようになりました」

羽南「前回出演時はタイトルマッチ前のルーティーンとして家の排水溝の掃除をしていると語ったのですが、今は日本酒を入れたお風呂に入って体を清めるようにしています。気持ちを整える意味でも、自分には合っている方法です」

AZM「大きく変わったというよりは、どうすればさらに上にいけるかを考えるようになりました。経験を積んできた中で、その先を意識するようになったと思います」

――最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします

玖麗さやか「信じていてよかったと思ってもらえるような姿をこれからも見せ続けていきたいです。応援よろしくお願いします」

さくらあや「試合を見て少しでも前向きな気持ちになってもらえたらうれしいです。これからも応援よろしくお願いします」

羽南「白いベルトのチャンピオンとしても、そしてスターズのリーダーとしても、もっと注目していただけたらうれしいです」

AZM「スターダムの魅力をもっと広げていけるように頑張ります。これからも楽しみにしていてください」

番組を通じて見せた自然体の姿と、チャンピオンとして語る言葉の力強さ。そのギャップこそが、今のスターダムの魅力のひとつだと感じさせる収録となった。

番組では、リングの上では見られない選手たちの素顔や関係性を垣間見ることができる。彼女たちの自然体な魅力を、ぜひ放送を通じて体感してほしい。

文・撮影＝HOMINIS編集部

放送情報

煌めく☆まるごとスターダム

放送・配信日時：2026年6月11日(木)22:00〜

チャンネル：FIGHTING TV サムライ

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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