「王様のブランチ」リポーター松元絵里花、30歳で韓国短期留学決意「居場所を失ってしまうのが怖かった」休むことへの不安断ち切れた理由とは【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの松元絵里花（まつもと・えりか／30）が6月7日から韓国に短期留学中。モデルプレスは彼女にインタビューを行い、30歳という節目で大きな決断ができた理由や、今後の目標について語ってもらった。
【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター、韓国留学中の近影
― なぜ韓国留学をしようと思いましたか？
松元：今回、私が韓国への留学を決意した理由をお話ししたいと思います。14歳からモデルの仕事を始め、これまで年末年始以外に長期休暇を取ったことがほとんどありませんでした。その大きな理由は、仕事を休むことで自分の居場所を失ってしまうのが怖かったからです。芸能の仕事は、外から見ると華やかでキラキラした世界に見えるかもしれません。でも実際は、いつ仕事が来るか分からず、いつ仕事がなくなるかも分からない世界です。常に不安と隣り合わせで、どこか「待つこと」が当たり前になっていました。私自身も、その不安を16年間抱え続けてきました。
この不安から抜け出したいと思いながらも、何をすればいいのか分からず、勇気も出せないまま時間だけが過ぎていき、気づけば20代が終わり、30歳を迎えていました。そんな中、30歳になった時にふと、「3年後、5年後、10年後の自分が全く想像できない」ということに強い恐怖を感じたんです。このままではいけない。そう思った時に、「どうせ今も将来に不安を感じているなら、一度その不安を振り切って、本当にやりたいことに挑戦してみよう」と考えるようになりました。そこで思い浮かんだのが、学生の頃からずっと憧れていた留学でした。そして留学先を考えた時に、趣味として独学で学び続けてきて、仕事でも活かす機会があった韓国語をもっと本格的に学びたいと思い、韓国留学を決意しました。
さらに今回は、これまでの「待つだけ」の姿勢を変えたいと思い、人生で初めて自分で企画書を作り、企業に提案し、プレゼンをすることにも挑戦しました。以前の私なら、不安ばかりが先に立って行動できなかったと思います。でも、一歩踏み出してみた今は、30歳になる直前に感じていた不安が嘘のように、楽しみとやる気でいっぱいです。 だからこそ、この挑戦の過程や経験を発信することで、私の一歩が、誰かが新しいことに挑戦するきっかけになったら嬉しいなと思っています。
― 留学期間中の日本での仕事について教えてください。
松元：留学は6月末までを予定しています。休むことへの怖さはもちろんありましたが、今回の留学のために、勇気を出してレギュラーで出演させていただいているお仕事をお休みさせていただくことになりました。不安な気持ちもありましたが、ありがたいことに多くの方が「頑張ってね」「応援しているよ」と温かい言葉をかけてくださり、その言葉に何度も背中を押していただきました。挑戦を決めたことで、改めて周りの方々に支えられていることを実感しています。
― 留学の意気込みをお願いします。
松元：正直、不安がないと言ったら嘘です。でも、「もっと早くやっておけばよかった」と後悔するより、「やってよかった」と思える人生にしたい。今はそんな想いの方が強くなっています。30歳からの韓国留学。帰国する頃には、語学力も人としても少し成長した姿をお見せできるように頑張ってきます！
― 留学後の夢や目標は？
松元：目標や思い描いていることはたくさんあります。 まずは、留学中からYouTubeを韓国語のアウトプットの場にしていきたいと考えています。そして帰国後も、韓国語での発信を続けながら、自分自身の成長の過程を皆さんにお届けできたら嬉しいです。韓国のバラエティ番組も好きなので挑戦できたら嬉しいな…とも（笑）。
また、私は韓国ドラマが大好きで、本格的に韓国語の勉強を始めた頃から「いつか通訳さんなしで韓国の俳優さんやアーティストの方にインタビューをする」という夢があります。留学をきっかけに、その夢にも少しずつ近づいていけたらと思っています。他にも韓国と日本をつなぐようなお仕事や、韓国語を活かした新しい活動にも挑戦していきたいです。まだまだ叶えたいことはたくさんありますが、まずは今回の留学を全力で楽しみながら、一つひとつ目標を実現できるよう頑張りたいと思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
1995年12月14日生まれ、福岡県出身。2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。
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◆松元絵里花、韓国留学決意したきっかけ
― なぜ韓国留学をしようと思いましたか？
松元：今回、私が韓国への留学を決意した理由をお話ししたいと思います。14歳からモデルの仕事を始め、これまで年末年始以外に長期休暇を取ったことがほとんどありませんでした。その大きな理由は、仕事を休むことで自分の居場所を失ってしまうのが怖かったからです。芸能の仕事は、外から見ると華やかでキラキラした世界に見えるかもしれません。でも実際は、いつ仕事が来るか分からず、いつ仕事がなくなるかも分からない世界です。常に不安と隣り合わせで、どこか「待つこと」が当たり前になっていました。私自身も、その不安を16年間抱え続けてきました。
さらに今回は、これまでの「待つだけ」の姿勢を変えたいと思い、人生で初めて自分で企画書を作り、企業に提案し、プレゼンをすることにも挑戦しました。以前の私なら、不安ばかりが先に立って行動できなかったと思います。でも、一歩踏み出してみた今は、30歳になる直前に感じていた不安が嘘のように、楽しみとやる気でいっぱいです。 だからこそ、この挑戦の過程や経験を発信することで、私の一歩が、誰かが新しいことに挑戦するきっかけになったら嬉しいなと思っています。
◆松元絵里花の叶えたい夢
― 留学期間中の日本での仕事について教えてください。
松元：留学は6月末までを予定しています。休むことへの怖さはもちろんありましたが、今回の留学のために、勇気を出してレギュラーで出演させていただいているお仕事をお休みさせていただくことになりました。不安な気持ちもありましたが、ありがたいことに多くの方が「頑張ってね」「応援しているよ」と温かい言葉をかけてくださり、その言葉に何度も背中を押していただきました。挑戦を決めたことで、改めて周りの方々に支えられていることを実感しています。
― 留学の意気込みをお願いします。
松元：正直、不安がないと言ったら嘘です。でも、「もっと早くやっておけばよかった」と後悔するより、「やってよかった」と思える人生にしたい。今はそんな想いの方が強くなっています。30歳からの韓国留学。帰国する頃には、語学力も人としても少し成長した姿をお見せできるように頑張ってきます！
― 留学後の夢や目標は？
松元：目標や思い描いていることはたくさんあります。 まずは、留学中からYouTubeを韓国語のアウトプットの場にしていきたいと考えています。そして帰国後も、韓国語での発信を続けながら、自分自身の成長の過程を皆さんにお届けできたら嬉しいです。韓国のバラエティ番組も好きなので挑戦できたら嬉しいな…とも（笑）。
また、私は韓国ドラマが大好きで、本格的に韓国語の勉強を始めた頃から「いつか通訳さんなしで韓国の俳優さんやアーティストの方にインタビューをする」という夢があります。留学をきっかけに、その夢にも少しずつ近づいていけたらと思っています。他にも韓国と日本をつなぐようなお仕事や、韓国語を活かした新しい活動にも挑戦していきたいです。まだまだ叶えたいことはたくさんありますが、まずは今回の留学を全力で楽しみながら、一つひとつ目標を実現できるよう頑張りたいと思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆松元絵里花（まつもと・えりか）プロフィール
1995年12月14日生まれ、福岡県出身。2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。
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