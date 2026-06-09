ＴＢＳの山本恵里伽アナウンサーが９日、ＴＢＳラジオ「荻上チキ・Ｓｅｓｓｉｏｎ」（月〜金曜、後５時）に出演し、事実婚を公表した。

この日、３つ目のテーマとなった「当事者たちの事実婚のリアル」で「非常に個人的な話ではあるんですけど、私自身が先日事実婚をいたしまして」と報告。「法律婚ではなくて、なぜ事実婚をしたのかというと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由。事実婚を選択した方の中にも色々な理由があると思うし、大切にしているものがそれぞれ違うと思うので、皆さんの声が聞けたらなと思って提案させてもらった」と説明した。

山本アナは２５年５月に一部週刊誌に熱愛を報じられた。直後のラジオでは交際を認めた。当時から同棲していたが、事実婚に至る経緯を「私たちは家族になりたかったというのがある。ずっと生活していただけでも事実婚状態だけど、私たちの場合は事実婚契約を実際結んで、法律婚だと婚姻届を出すという行為に代わったような事実婚契約の公正証書を作成して、事実婚に至りました。しっかりと、いつから事実婚というのを私たちは決めた形で」と話した。

お相手は法律婚を目指し、山本姓を名乗ることも検討してくれたというが「話し合いを重ねていけばいくほど、『お互いに名前を大事に思っているね』ということがどんどん分かっていって、結果としてお互いの意思を尊重して、事実婚を選びました」と明かしていた。

◆山本 恵里伽（やまもと・えりか）１９９３年１０月８日、熊本県出身。３２歳。明大文学部を卒業後、２０１６年にＴＢＳテレビに入社。同期は日比麻音子アナ。趣味は映画鑑賞、ラジオを聴くこと、お笑い。