Ｊ１清水のＤＦ吉田豊が９日、富士市内で行われた富士・富士宮地区エスパルス地域事業応援団「２０２６懇親パーティー」に出席し、２０２６―２７シーズンでの巻き返しを誓った。

富士宮市出身の吉田は壇上であいさつ。１４位だった明治安田Ｊ１百年構想リーグを振り返り、「このハーフシーズンで積み上げられたものはしっかりとありました。来シーズンはその積み上げを結果に変えていきたいと思っています」と力を込めた。

同応援団は２０１９年２月、「エスパルスを応援したい」「エスパルスの力を通じて、地域を元気にしたい」との思いから発足。株式会社小林製作所、株式会社コーチョー、有限会社京昌園を中心に、未就学児や青少年向けの運動教室、育成事業など地域貢献活動を支援している。

この日は株式会社エスパルスの山室晋也社長、伊東輝悦アンバサダー、ＤＦ高橋佑治、ＧＫ梅田透吾らも出席し、応援団会員と交流を深めた。また、支援を受ける清水エスパルスＳＳ富士ジュニアユースの選手も参加。ＭＦ渡邉七星主将（３年）は「皆様のサポートを胸に、最後まで戦い抜いていきたい」と感謝を述べた。