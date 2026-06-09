元 BAD HOPのBarkが、新たなミックステープ『Bling 2 Tape』を6月15日にリリースする。

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また、先週にはSNSでとある電話番号を公開。表示された電話番号に掛けると、Bark自身のメッセージを聞くことができるとともに、発信者のSMSには『6/7、川崎駅東口で待ってるよ！』という文面と地図のURLが送られる。実際6月7日には、川崎駅東口の広場にてBark自身がミックステープの世界観を反映したCD型の限定プロダクトを無料配布するイベントが実施された。

発表された電話番号には2日間で約28,000件の着信があり、約16,000人以上のユニークユーザーが参加。イベントの会場にはファン250人が並んだ。北海道や大阪から駆けつけたファンや、親子で参加したファンもおり、雨天の中Bark自身が1組ずつ写真撮影とともに対応し、無事に限定プロダクトの配布を終えた。

CD型のプロダクトはNFCカードになっており、スマホをかざすと、限定イントロ音源や今後追加される限定コンテンツへアクセスできる仕組み。かつて、ヒップホップカルチャーにおいて大きな影響力を持っていたミックステープというツールを介して、オンラインからオフラインへと、若い世代のリスナーにもかつての文化を継承できるようなイベントとなった。

イベントの告知用に使用された電話番号（050-1724-0440）には、現在もアクセスすることが可能。同ミックステープがリリースされる6月15日までにこの番号に掛けると、Barkからのメッセージとともに未公開音源の一部を聴くことが可能となる。

なお同ミックステープから、6月3日には先行楽曲「Aqua-Line ft. COBE J & Money Jack」がすでにリリースされており、今後も徐々に詳細が明らかになっていく予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）