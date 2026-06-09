【人生逆転！私の勝ち】ぷぷっ…笑いが止まらない！お姉ちゃん、お気の毒〜＜第10話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第10話 お姉ちゃん、今どんな気持ちでいますか？
【編集部コメント】
ヤダーーハルミさん性格悪い！！！ 典型的な「子どもの成果を自分の手柄だと勘違いしてしまう」親ですね。もちろんそれなりに子どものサポートをして二人三脚で歩んできたとしても、結局のところ頑張ったのは子ども自身。親の手柄ではないのではないでしょうか。もし本当にリンカちゃんが優秀なのがハルミさんのおかげだったとしても、それはアキナさんとユイナちゃんを見下していい理由にはなりませんよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第10話 お姉ちゃん、今どんな気持ちでいますか？
【編集部コメント】
ヤダーーハルミさん性格悪い！！！ 典型的な「子どもの成果を自分の手柄だと勘違いしてしまう」親ですね。もちろんそれなりに子どものサポートをして二人三脚で歩んできたとしても、結局のところ頑張ったのは子ども自身。親の手柄ではないのではないでしょうか。もし本当にリンカちゃんが優秀なのがハルミさんのおかげだったとしても、それはアキナさんとユイナちゃんを見下していい理由にはなりませんよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙