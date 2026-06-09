TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が事実婚をしたことが9日、分かった。ラジオ番組の中で自ら明かした。

山本アナは「非常に個人的な話ではあるんですけども、私自身が先日、事実婚をいたしまして。法律婚ではなく、なぜ事実婚にしたのかと言うと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」と語った。

そのため選択的夫婦別姓があれば「私たちは法律婚を選んでいましたね。別姓が認められていれば」と語った。

また「私は事実婚が選択肢に入った段階で、いろいろ調べて前向きに進めて行こうと考えたのですが、パートナー側、夫側が、やっぱり法律で守られていないから不安定場部分が多いよねということで、懐疑的だったんですよね。どんなところかというと、子供への影響ですよね。子供を授かれたら、子供の名字はどうするのかというのもそうですし、片親と子供の名字が異なるということに対して、何か生活の上で不利益があるんじゃないかという懸念であったり」と明かした。

さらに「ほかにも医療行為の同意権、手術が必要だとなった時の同意の署名が認められるのかどうか。ほかにも財産分与…お金の面とか。いろいろ難しい面が保護されていないよねっていう面がパートナーとしては不安要素としてあって。ひとつひとつ、そこを埋めていきながら、理解しながら事実婚に至ったという経緯がありますね」と説明。

また、「婚姻届を出すという行為に代わったような形で、事実婚契約の公正証書を作成」したとし、公正証書には「選択的夫婦別姓が法制化されたら、法律婚にすみやかに移行するというっていうのも入れています。それくらい、本来は法律婚をしたかったので」と語った。

山本アナウンサーは熊本県熊本市出身。16年にTBS入社。現在は同局の看板報道番組「報道特集」などに出演している。