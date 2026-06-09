共産党の小池晃書記局長の8日の記者会見で、高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑についての質問が出た。

【映像】 高市総理「秘書にキレられた」答弁の瞬間（実際の様子）

記者が「IT会社社長の男性が総裁選で高市総理の秘書から、逆転するにはどうしたらという相談を受け、小泉防衛相を批評する、批判するような動画を作って投稿したということを共同通信の取材に証言した。総理の事務所は否定しているが、こうした事実関係が噛み合わない事態が続いていて、総理の答弁もあるが、これについての受け止めと、今後の国会での対応についてお考えを」と質問。

小池氏は「この問題については、やっぱり首相の説明責任が本当に問われていると思うんですね。今までは『週刊誌を信じるのか、秘書を信じるのか』みたいなことを言っていましたが、こうやって共同通信さんの取材によって明確に男性が証言をしているわけですから、これやっぱり正面から答える責任が首相にはある」と述べた。

続けて「今まで本当に逃げまくってきたじゃないですか。最初は動画を見ないのかと聞かれて、『有料会員になるのが嫌だから見ていない』と。そしたら今度は『お金を払わないで見ると規約に触れてしまうからダメだ』と言ってみたり。ようやく音声を聞いたら『違和感がある』と。私は週刊誌より秘書を信じると、秘書をそんなに心から信頼しているんだったら、声を聞けば一発で分かると思うんですけど、『分からない』と言って逃げると。で、我が党の山添拓議員が『（秘書）本人に確認したらどうですか』と言ったら、そんなことを言ったら『キレられた』と。秘書にキレられることで答弁を拒否する総理大臣を初めて見ましたけど、秘書にいくらキレられようが国民の疑問に対して、国会議員が示した疑問に対して答えるのが総理大臣としての責務である」と指摘した。

さらに「今このSNSでの動画によって中傷するということが大問題になっているわけですから、こういったことに対してまともに答えようとしないというのは、これは極めて首相としての資格が問われる問題だと。この共同通信の報道によって、いよいよそういう問題に発展してきているなと思いますし、これは去年の総裁選、そして今年の総選挙の結果に影響を与えたとすれば、これは非常に重大な問題に発展する可能性もあるわけですから、まずは首相がきちんと答えるということが必要だと思います。これだけ問題点が明らかになってきた以上、やっぱり衆参両院におけるこの問題での集中審議を予算委員会で行うことを求めたい」と述べた。（ABEMA NEWS）