news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「事故直前に消火剤まき散らしたか 2人乗り自転車を警察追跡…事故」についてお伝えします。

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歩道を埋め尽くすほど集まった多くの人。赤色灯をつけた警察車両もとまっていました。

7日未明、鳥取市にある通りで2人乗りをしていた自転車と乗用車が衝突する事故が起きました。

警察によりますと、2人乗りをしていた自転車は事故直前、現場から250メートルほど離れた別の交差点で消火剤をまき散らし、それを見つけたパトカーがサイレンを鳴らしながら追跡。交差点にさしかかったところで、普通乗用車との衝突事故が起きました。

この事故により自転車の後方に乗っていた10代の少年が病院に搬送されましたが、意識不明の重体。自転車の運転手は現場から逃走し、現在も行方が分かっていません。

警察は自転車に乗っていた2人との関係性は不明としつつも、事前にSNS上で現場近くに暴走族が訪れる旨の情報が広まっていたことから、警戒を強めていました。

警察は逃走している自転車の運転手の行方を追うとともに、事故の詳しい原因を調べています。