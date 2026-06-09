CANDY TUNE¡¦Æî¤Ê¤Ä¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÁ°¤Î°Õ³°¤Ê·ÐÎò¡ÖFRUITS ZIPPER»Ð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤ÎÆî¤Ê¤Ä¤¬¡¢£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£ï£ë£ù£ï¡¡£æ£í¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µ¡¹¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÊÑ¤Ê·ÐÎò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡Æî¤ÏÅö»þ¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤¬¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°ã¤¦»öÌ³½ê¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Æ¡¢¿´¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ï¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò»Ð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆî¼«¿È¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤ê¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ¾µ¡¤òÀâÌÀ¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ê¤é»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ç¤¤ë»þ¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Ç¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÆü¡¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ä¤Ã¤È´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£