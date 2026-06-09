大隅地方で線状降水帯が発生し、住民が救助されたり浸水被害が出たりした災害から1年です。本格的な雨のシーズンを迎えた現地を取材しました。

去年6月9日の午後7時ごろ、大隅地方で線状降水帯が発生。

鹿児島県の肝付町では1時間に70ミリの非常に激しい雨を観測し、県道が冠水。車2台が立往生し、3人がボートなどで救助されました。

今まで経験したことのない大雨だった

（記者）「肝属川にかかる宮下橋の前の県道554号線です。去年6月の大雨で、この道路は60センチの高さまで冠水しました」

肝付町宮下地区です。1年前の大雨で住宅2棟が床下浸水しました。

（豊重モミ子さん）「水がどんどん上がってきた」

自宅が浸水した豊重モミ子さん(89)です。この地区に60年以上住んでいますが、去年の災害は今まで経験したことのない大雨だったと振り返ります。

Ｑ去年の大雨はどうだった？

（豊重モミ子さん）「大雨は大変だった。ここまで水が来てザーザーと。去年が1番だった。あんなに川の水が来たのは」

大雨を教訓に

豊重さんの住む地区は、肝属川と中山川に挟まれています。去年の大雨では川の水量が上がり、雨水の排水が追いつかず、一帯が浸水する「内水氾濫」が発生しました。

先週、県内を襲った台風6号。豊重さんは去年の大雨を教訓に、近くに住む息子の家に早めに避難しました。

（豊重モミ子さん）「心配だったから避難した。（息子も）一人にしておけなかったはず。今年はまだ1回だが、どんな災難がくるかわからない」

地域のリスクを確認して

新たな防災気象情報の運用が始まった今年の梅雨。自治体の担当者は「住民自身が自分の住む地域のリスクを確認してほしい」と呼びかけます。

（肝付町総務課・中俣史郎課長）「私たちも気象情報に注意を払いながら早めの情報発信に努めるが、住民の方々もご自身で気象情報に注意を払ってもらい、地域の災害リスクについて防災マップを把握することが重要」

気象情報や避難情報をもとに、自分の命は自分で守る意識が大切です。

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