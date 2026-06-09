ミスチル、大阪公演の振替＆福岡・神奈川での追加公演発表 桜井和寿の体調不良で中断していた【全文】
【モデルプレス＝2026/06/09】ロックバンド・Mr.Childrenの公式サイトが6月9日に更新された。公演中に中断となった5月30日公演、中止となった31日公演の振替と、追加公演について発表した。
【写真】ミスチル、一部報道にコメント
公式サイトでは「先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日（土）・31日（日）大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました」と報告。10月14日、15日に、大阪城ホールにて振替公演を行うこと伝えた。
また、「福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします」とし、11月7日、8日に福岡・マリンメッセ福岡A館、12月2日、3日に神奈川・横浜アリーナで追加公演を行うことも発表した。
4月4日から11月22日にかけてライブツアー「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」を開催している同バンド。大阪で行われた5月30日の公演は、ボーカル・桜井和寿の体調不良により中断、翌31日の公演も中止していた。（modelpress編集部）
Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 振替公演と追加公演決定のお知らせ
先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日(土)•31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました。また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします。
【振替公演】
10月14日（水） 大阪城ホール（開場17：30／開演18：30）
10月15日（木） 大阪城ホール（開場17：30／開演18：30）
※5月30日（土）・31日（日）大阪城ホール公演の振替公演となります
【追加公演】
11月7日（土） マリンメッセ福岡A館（開場16：00／開演17：00）
11月8日（日） マリンメッセ福岡A館（開場15：00／開演16：00）
12月2日（水） 横浜アリーナ（開場17：30／開演18：30）
12月3日（木） 横浜アリーナ（開場17：30／開演18：30）
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◆Mr.Children、振替公演＆追加公演を発表
公式サイトでは「先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日（土）・31日（日）大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました」と報告。10月14日、15日に、大阪城ホールにて振替公演を行うこと伝えた。
4月4日から11月22日にかけてライブツアー「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」を開催している同バンド。大阪で行われた5月30日の公演は、ボーカル・桜井和寿の体調不良により中断、翌31日の公演も中止していた。（modelpress編集部）
◆発表全文
Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 振替公演と追加公演決定のお知らせ
先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日(土)•31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました。また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします。
【振替公演】
10月14日（水） 大阪城ホール（開場17：30／開演18：30）
10月15日（木） 大阪城ホール（開場17：30／開演18：30）
※5月30日（土）・31日（日）大阪城ホール公演の振替公演となります
【追加公演】
11月7日（土） マリンメッセ福岡A館（開場16：00／開演17：00）
11月8日（日） マリンメッセ福岡A館（開場15：00／開演16：00）
12月2日（水） 横浜アリーナ（開場17：30／開演18：30）
12月3日（木） 横浜アリーナ（開場17：30／開演18：30）
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