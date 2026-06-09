◆サッカーＷ杯北中米大会 国際親善試合 オランダ２―１ウズベキスタン（８日、米・ニューヨーク）

Ｗ杯北中米大会の１次リーグ初戦で日本と対戦するオランダが８日、ニューヨークでウズベキスタンとＷ杯前最後の実戦となる国際親善試合を行い、２―１で勝利も、守護神ＧＫフェルブルッヘン（２３）＝ブライトン＝が腰の打撲で負傷交代。主力ＤＦのＪ・ティンバー（２４）＝アーセナル＝がそけい部のけがで離脱が決まるなど、日本戦まで１週間を切った中でアクシデントが続出。一方の日本代表は７日にＵ―１９日本代表と非公開で練習試合を実施し、万全の総仕上げ。森保ジャパンの“勝負手”とも言える本大会前最後の１試合を巡る決断を、後藤亮太記者が「読み解く」。

不穏な空気に包まれた中、オランダが日本戦に向けた最後の１試合を終えた。１―１で迎えた後半終了間際、ＦＷハクポのこの日ＰＫで２点目となる勝ち越し点で勝利も、誰の表情にも笑顔は少なかった。決定機を何度も逸しただけではなく、後半途中で正ＧＫフェルブルッヘンがハイボールを処理して着地する時に腰を強打し、負傷交代。クーマン監督は「翌日にどうなるか待つしかない」と話すにとどめたが、「ほぼ（日本戦の）先発」で臨んだ“前哨戦”。高い守備力を誇るＪ・ティンバーの離脱が決まった日に、守護神の負傷という不安要素が生まれたのはオランダ守備陣にとって最悪の展開と言える。

また、無得点で敗れた３日のアルジェリア戦（０●１）に続き決定力を欠いた内容で課題を露呈し、クーマン監督は「頭痛の種だ。改善しなければ」と顔をしかめる。主将のファンダイクも「時間はある。ハードワークしなければ」と話すなど、日本が付け入る隙は十分にありそうだ。

オランダを見ると、本大会前の最後の１試合をＵ―１９日本代表との練習試合にした森保ジャパンの“勝負手”にもうなずける。７日の試合は「完全非公開」「３５分×４本」「ＰＫ戦の実施」と身内同士だからこそ可能となった柔軟な試合設定。もちろん、他国との試合よりけがのリスクも軽減でき、なおかつＵ―１９が“仮想オランダ”となり、オランダに戦術を似せた相手との戦いもできたと聞く。

多くの国が当たり前のように他国との親善試合を行う中での決断。森保監督が「ベストの選択」と話したように、初戦に１００％で向かうための最適解のように思える。過去１分け２敗の難敵。本大会に入れば、オランダがギアを何段階も上げてくることは想定されるが、日本が直近２試合のオランダの試合分析が可能な一方、日本は手札を隠した状態で激突できる。信じて突き進んだ道の先で、オレンジ軍団から歴史的初勝利をつかみ取る。（後藤 亮太）