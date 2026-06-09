４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が９日、公式Ｘを更新。ボーカル・桜井和寿の体調不良のため中止になっていた５月３０、３１日の大阪公演の振替公演が決定したことを発表した。合わせて福岡、神奈川での追加公演も発表した。

この日、「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ Ｔｏｕｒ ２０２６ “Ｓａｔｕｒｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｐａｒｋ”振替公演と追加公演決定のお知らせ」の表題のもと、「先日公演中止とさせていただきました５月３０日（土）・３１日（日）大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました。また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします」と発表した。

振替公演は１０月１４日、１５日に大阪城ホールで開催。追加公演は１１月７日、８日にマリンメッセ福岡Ａ館、１２月２日、３日に横浜アリーナで開催される。

５月３０、３１日の大阪公演に関しては、３０日の大阪城ホール公演を途中で中止したことが公式Ｘで発表されていた。桜井の風邪による体調不良のため公演継続が困難と判断されていた。翌日３１日の公演の中止も発表し、振替公演およびチケットの払い戻し方法などについては調整中とされていた。