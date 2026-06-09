日本テレビ「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」が９日、放送され、Ｗ杯２０２６の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める俳優・竹内涼真（３３）が生出演した。

子供のころからサッカー選手に憧れ、高校時代にはヴェルディのユースチームに所属していた竹内は、身長１８７ｃｍ。キャスターの森圭介アナウンサーが見上げる高さ。もう１人のゲスト、元サッカー日本代表・稲本潤一氏（４６）と並んでも頭半分、竹内の方が高く、体格でも全くひけをとらないほどだった。

１１日の開幕を前に「始まっちゃいますよ、闘う準備はできてますか？」と森アナに語りかけ、「いやー、勝ちたい、ですよね。歴史を塗り替える瞬間を、日本中で、みんなと一緒になって見たい」とソフトな語り口で熱い思いを伝えた。

ＳＮＳ上では「頭小さくてスタイル良すぎ…」「まさに９頭身」「身長エグい、、、、森さんが女の子かってくらい見上げてて 異次元かよと思った」「スタイル抜群だし顔ちっさっい」「かおちっさ！！！！」「高身長＆小顔にも程が有り過ぎてビックリ」「かっけぇよ〜」「今日も相変わらず爽やかでかっこいい」などの声が続々。ほかにも、「目がキラキラしてて、本当にＷ杯を心待ちにしているのがよく分かる！」「きらきらお目々」「尊敬するのが、いつでも話す人の顔をしっかり見ていること！キュルルンおめめで」と人柄にも触れる声が相次いでいた。