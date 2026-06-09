「一回止めろ！」井口浩之＆久保田かずのぶ、有観客イベントで突然のストップ

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

6月8日（月）に放送された同番組では、「TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り」で実施された番組初のイベントの模様を放送。観客の前で普段と同じくさまざまな人の本音を聞いていく展開になるも、MC2人が突然「一回止めろ！」と切り出し…。

【映像】いつものようにコーナーが始まるも…

今回は若手芸人163人に「お笑い界に言いたい本音」というアンケート調査を実施。届いた本音をもとに、井口と久保田が観客の前でトークをすることに。

さっそく最初の本音の音声を聞くことになり、いつものように「ゴーン」という鐘の音のBGMが響くと「『文は人なり』文章こそ本音がむき出しになる」とお決まりの文言が流れる。

すると井口が「きた、これを皆で聞くんだ」と笑い出した。

そして久保田と井口は「おい、一回止めろ！」「一回止めていいですか」とストップをかける。どうやら2人は、普段と違い大人数で本音を聞くシチュエーションに戸惑ったようで、「怖ぇわ！これだけの人数で『ゴーン』じゃねえよ」「怖すぎるって！」と笑いながら訴えていた。