にかほ市出身の漫画家・藤本タツキさんの作品「ルックバック」の実写映画が今年9月11日公開と発表されました。



メインロケ地はにかほ市で、映画監督・是枝裕和さんがメガホンをとり、俳優の出口夏希さんと蒔田彩珠さんがダブル主演を務めます。



「チェンソーマン」や「ファイアパンチ」などの代表作で知られる、にかほ市出身の漫画家・藤本タツキさんの作品「ルックバック」。





〈キャストのコメント全文〉

2021年に漫画雑誌アプリの「少年ジャンプ＋」で公開され、著名なクリエイターをはじめ、多くのファンの間で話題となり、公開初日には閲覧数250万部を記録しました。コミックスも日本国内にとどまらず、世界37の国と地域で出版されています。おととしには劇場アニメ化され、興行収入20.4億円と大ヒットし、海外でも33の国と地域で上映されるなど、国の内外から高い評価を受けています。その「ルックバック」が、2018年に「万引き家族」でカンヌ国際映画祭最高賞パルム・ドールに輝いた是枝裕和監督がメガホンをとり、実写映画化されます。その公開日が、今年9月11日に決定。俳優の出口夏希さんと蒔田彩珠さんが、ひたむきに漫画と向き合う主人公・藤野、京本を演じると発表されました。是枝監督の作品で共演経験のある出口さんと蒔田さんは、互いに信頼を寄せあい、にかほ市を中心とした長期ロケを走り切ったということです。また、是枝監督がオーディションで出会ってすぐに「このふたりしかいない」と確信したという、七瀬ふうりさんと岡田六花さんが藤野と京本の子ども時代を演じることも明らかになりました。キャストのコメントも発表され、にかほ市でのロケにも触れられています。出口さんは「にかほの皆さんも本当に温かくてとてもアットホームな場所でした」。蒔田さんは「秋田の皆さんも、本当に良くしてくださり、第二の故郷ができたような気持ちです」。七瀬さんは「秋田では雪でいっぱい遊びました」「にかほの皆さんがすっごくやさしくしてくれたことなど、思い出がいっぱいです」。岡田さんは「秋田の撮影はみんな優しくて景色がきれいでした」とそれぞれコメントしています。あわせて、新たなビジュアル2点も発表されました。藤野の部屋で、藤野（出口さん）と京本（蒔田さん）が一心に漫画を描いている姿、そして子ども時代の藤野（七瀬さん）と京本（岡田さん）は描き疲れたのか、漫画を描いていたデスクに突っ伏して寝ている姿です。どちらもひたむきに漫画と向き合うふたりの様子が表現されています。

〇藤野役／出口夏希さん

原作漫画を読み終わったあと、二人が一緒に夢を追いかけて必死に進む姿や、前にしか進めないこと、真っ直ぐでひたむきな思いが溢れている作品にすごく心をうたれました。

こんなに多くの方から愛される作品へ出演させていただくことに不安もありましたが、藤野役に選んでいただいたことがとても嬉しくて、藤野がどんな子なのかどんな思いなのか日々漫画練習もしながら積み重ねていきました。

是枝監督とまたご一緒させていただけたことも光栄で、現場ではのびのびと自分らしくいれる空気感を作ってくださって、演じていて楽しかったです。彩珠は一緒にいてとても落ち着きました。一人の撮影の時も、彩珠を思いながら頭の中でずっと一緒にいたので、藤野と京本の関係性で撮影に臨めたと思います。にかほの皆さんも本当に温かくてとてもアットホームな場所でした。



〇京本役／蒔田彩珠さん

数年前に、是枝監督から「この作品をやりたいと思ってるんだ。」と原作本をいただいたのが『ルックバック』との出会いです。

藤野と京本、それぞれがたくさん壁にぶつかり、それでも好きなことのために立ち上がり、前を向いて進んでいく姿にとても共感したのを覚えています。

出演が決まった時は、やっと実現するんだという高揚感と、原作がたくさんの人に愛されているからこそのプレッシャーがありましたが、是枝組の温かい雰囲気と、夏希ちゃんの、現場をパッと明るくしてくれる天真爛漫さで、そんな不安はすぐになくなりました。子ども時代を演じている七瀬ふうりちゃんと、岡田六花ちゃんも常に元気で楽しそうにしている姿に、何度も癒されました。

ロケ地である秋田の皆さんも、本当に良くしてくださり、第二の故郷ができたような気持ちです。

キャスト・スタッフみんなの愛が詰まった作品になっていると思います。早くたくさんの方に観ていただきたいです。



〇藤野（子ども時代）役／七瀬ふうりさん

初めてすごい役をいただいたことが本当にうれしくて、撮影が始まるのが楽しみでした！私が演じる藤野は、強がりでお調子者の自信家で、4コママンガを作るのがとっても上手な女の子です。

撮影期間で一番楽しかったのは、なつきちゃん、あじゅちゃん、六花ちゃん、制作スタッフの皆さんと一緒にスイカ割りをしたことです。逆に大変だったのは、雨の中田んぼを走るシーンです。2月の撮影だったので、すごく寒かったです。

是枝監督から「自由！自分の思うままにやってほしい」というアドバイスをいただいたおかげで、最後まで自分らしく演じることができました。

秋田では、雪でいっぱい遊びました。ほかにも六花ちゃんとルックバックチームの絵を描いたこと、スタッフの皆さんとのBBQや、にかほの皆さんがすっごくやさしくしてくれたことなど、思い出がいっぱいです！



〇京本（子ども時代）役／岡田六花さん

オーディションの合格を知った時は、正直信じられなくて何回も確認しました。夢かと思いましたし、もしかしたら今も夢かとも…。私が演じた京本は、絵が好きで集中力がすごい、本当に「すごい子」なので、携わることができて光栄です。

撮影は全部が楽しかったのですが、特に夏の撮影は海で遊んだりスイカ割りや花火をしたりと、最高の夏休みでした！反対に大変だったのは絵を描く練習です。毎日何時間も頑張りましたが、なかなか上達しなくて…そこで「進捗」って言葉を覚えました。

是枝監督は最初、緊張で目も合わせられませんでしたが、いつもおおらかで優しくて、撮影の最後の方ではお菓子を一緒に食べておしゃべりも出来るようになりました。秋田の撮影はみんな優しくて景色がきれいでした。むっち先輩（七瀬さん）にはスライム作りを教わって今は私もハマっています。



※原文のまま

〈是枝裕和監督のキャストに関するコメント〉

―藤野役・出口夏希さん

初めての出会いから4年ほど経ちましたが、成長に驚きました。

さまざまな現場を経験して自信をつけてきたのだと思いますが、さらに振り幅の大きい感情を表現できるようになっていて、ここぞというシーンで見せる表情は圧巻でした。

そういった成長と、変わらない天真爛漫さが彼女の中に同居していることが非常に魅力的で、藤野を見事に演じ切ってくれました。



―京本役・蒔田彩珠さん

原作漫画を読んだ後に、蒔田さんとお会いする機会があり、「もしこの作品を撮れるときがきたら、京本を頼むよ」という話をしました。プロデューサーから実写映画化の話をもらう前です。そのまま一緒に書店へ行って、原作漫画を買って、渡した記憶があります。

初めての出会いから15年ほど、多くの作品に出てもらいましたが、ここまでしっかりと彼女を撮るのはデビュー作以来です。安心して京本を任せられたなと思っています。



―藤野役（子ども時代）・七瀬ふうりさん

オーディションで最初に会った時に「この子しかいない」と確信したことを覚えています。

ポジティブで、おおらかで、自然体な姿がまさに藤野で、ピッタリとイメージに合致しました。

撮影に入ってもそれは全く変わらず、現場全体のムードメーカーにもなってくれて、想像した以上の活躍に驚いています。



-京本役（子ども時代）・岡田六花さん

脚本段階では、京本をどう描いていくか、難しさを感じていましたが、岡田さんという具体的な存在がいてくれたことで、想像が膨らんでいきました。オーディションの時から、撮影に入るにつれてどんどん良くなっていくので、「もっと見たいな」と思い、彼女のシーンは当初の予定よりも増えていったほどでした。



※原文のまま



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実写映画「ルックバック」は、今年9月11日の公開です。