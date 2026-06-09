5月、名古屋市で起きたスイミングスクールのマイクロバスによるひき逃げ事件を受け、市が委託している小学校の水泳の授業の見通しが立っていないことがわかりました。

【写真を見る】スイミングスクールのバスひき逃げ事件で…小学校の水泳授業 見通し立たず 市教委｢日程調整して授業の機会を確保したい｣ 名古屋･南区

5月29日、名古屋市南区で起きたスイミングスクールの送迎バスによるひき逃げ事件では、横断歩道を渡っていた男女2人が死亡しました。

「授業についてはまったく未定の状況」

名古屋市教育委員会によりますとこのスイミングスクールには、南区の小学校1校が、屋内プールの利用や児童の送り迎えを委託していますが、スイミングスクールが営業を休止しているため、9日から10月1日までの水泳の授業の見通しが立っていないということです。

名古屋市教育員会は「授業についてはまったく未定の状況で、日程を調整して授業の機会を確保したい」と話しています。名古屋市では今年度小学校15校で水泳の授業を、民間のスイミングスクールに委託しています。