カプコンが6月6日、ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、『ストリートファイター6』の新キャラクター4体を発表。『ファイナルファンタジー7』（FF7）に登場するヒロインの一人で、シリーズ全体でも高い人気を誇るティファ・ロックハートの参戦が明らかになり、ゲームファンに衝撃が走っている。実装は「FF7」リメイク3部作の完結編『リベレーション』の発売予定と重なる2027年春とされ、大きなムーブメントになりそうだ。

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格闘ゲーム界に強力なゲストキャラクターの参戦が相次いでいる。バンダイナムコエンターテインメントは5月25日、『鉄拳8』に「刃牙」シリーズの範馬勇次郎がプレイアブルキャラクターとして参戦することを発表。3月には『餓狼伝説 City of the Wolves』（SNK）に『北斗の拳』のケンシロウが参戦するとの発表もあり、現行の対戦格闘ゲームで最大のヒット作と言える『スト6』にもサプライズがあるか、注目が集まっていた。前2作のように漫画／アニメ界からの刺客ではなかったが、ティファは負けず劣らずの強力なIPだ。

格闘ゲームはそもそも、他作品からのゲストキャラクターを多く受け入れてきたジャンルだ。「CAPCOM VS. SNK」シリーズや「MARVEL VS. CAPCOM」シリーズ、『ストリートファイター X 鉄拳』などに代表される作品の枠を超えたクロスオーバーはもちろん、「大乱闘スマッシュブラザーズ」（スマブラ）シリーズを格闘ゲームと捉えれば、「強さ」の尺度はおろか、物理法則すら違う世界観のキャラクターをうまく共存させ、規定のルールの中で戦わせてきた。そのため、別作品のキャラ同士で「試合」が成り立つのか、という心配はあまり必要なさそうで、むしろ格闘ゲーマーが不安視するのは、既存のキャラクターとの「強さのバランス」だろう。

単独で現代の軍隊に比肩する「地上最強の生物」である範馬勇次郎や、指先一つで屈強な敵を葬ってきた北斗神拳の伝承者・ケンシロウは、“強キャラ”でなければ説得力がなく、原作ファンが納得しないはずだ。しかし、強すぎて大会の上位にずらりと並ぶような状況になってしまっては、既存のプレイヤーにとって興醒めな状況になってしまう。ゲーム側にも、ゲストキャラクターの原作側にも幸福なコラボレーションにするには、百戦錬磨のゲームメーカーも調整に苦労しそうだが、その点、ティファはもともとゲームキャラであることを差し引いても、比較的扱いやすいキャラクターに見える。

ティファは「オーバーソウル×死の宣告」という劇的な攻撃力強化に象徴されるように、身も蓋もない強さを持っているキャラクターともいえるが、一方で明るく親しみやすいパーソナリティを持ち、また格闘家として日々を積み重ねてきたこともあって、“負け顔”にも違和感がない。オーソドックスな格闘スタイルをベースに、「リミット技」や「マテリア」などフックになる原作要素を組み合わせた“使いやすいキャラクター”になることもイメージしやすく、「キャラ愛を持って使い続ければ上位キャラとも渡り合える」くらいの性能に落ち着けば、格ゲーファンも原作ファンも納得の参戦になりそうだ。

彼女がどんな物語を背負ってストリートファイトに臨むのか。テーマ曲や戦闘モーションはどうなり、どんなコスチュームが実装されるのか……と、興味がつきないティファの『スト6』参戦。2027年に向けて、ゲームファンに新たな楽しみが生まれた。

（文＝橋川良寛）