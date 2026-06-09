【レンジで約3分。】もう、ゆでなくていい“冷凍スパゲッティ麺”が新登場

イオンは6月3日より順次※1、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約1,250店舗※2で、電子レンジで手軽にスパゲッティが楽しめる、トップバリュベストプライススパゲッティを発売しました。

■暑い日の食卓にうれしい新提案

近年、夏の猛暑が常態化し、家庭では「できるだけ火を使いたくない」「キッチンに立つ時間を減らしたい」といったニーズが高まっています。※3

こうした夏の調理負担に着目し、電子レンジ調理でも、もっちりとした食感が楽しめる冷凍スパゲッティ麺を企画・開発しました。

同商品は、1.7mmのスパゲッティを少し固めにゆでて急速冷凍。600W約3分で、ゆでたてのような“もちっとしたコシ”のあるアルデンテ食感に仕上がります。

加熱時間で固さを調整でき、火を使わないためキッチンが暑くなりにくく、蒸し暑い日でも麺料理を手軽に楽しめます。

麺にはデュラム小麦のセモリナ※4を使用し、電子レンジ加熱でも水分を保ち、表面はなめらかで、噛むほどに小麦の風味が広がります。

具やソースのない“麺だけ”のタイプのため、市販ソースのほか、めんつゆで和風に、冷しゃぶを合わせてサラダ風にするなど、幅広くアレンジ可能。冷製パスタやオイル系など、季節や体調に合わせて味わえます。

■【販売概要】

発売日：2026年6月3日より順次※1

販売店舗：「イオン」｢イオンスタイル｣「マックスバリュ」など、全国 約1,250店舗※2

商品名：トップバリュベストプライス スパゲッティ

規格：540g（180gX3袋）

価格：本体258円（税込278.64円※5）

※1：展開企業により発売日が異なります。

※2：店舗により品揃えや取り扱いの有無が異なります。

※3：26年4月クレオ「環境と暑さ対策に関するアンケート」全国20代以上の男女。（月1回以上買い物をする人）

※4：硬質小麦のデュラム小麦を粗挽きした粒状の粉で、黄みとコシが特徴。

※5：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

（エボル）