軽くて通気性もばっちり。「ヌーディブラ」で暑い夏をより心地よく

女性一人ひとりの美しさを引き出す育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」を展開するイーゲートは、同社のシグニチャーである「グラモアブラ」（2026年5月時点で楽天口コミ8,097件★4.47）をメインに、ポジティブな気持ちをもたらすファンデーションを各種開発し続けています。

その中でも人気の「ヌーディブラ」が誕生から5周年を迎えリニューアル。「グラモアブラの機能性はそのままで、アウターに響きにくい」という基本コンセプトはそのままに、蒸し蒸しする暑い夏にも対応できるよう、通気性や軽量化を追求。より軽やかな着け心地に生まれ変わりました。

5周年を記念して、発売に先立ち予約販売期間（6月4日〜12日）は4,400円（税込）を特別価格の3,500円（税込）で販売しています。

公式サイトURL：https://www.glamore.jp/

■アウターに響きにくいのに圧巻の「集肉力」！

6年をかけて開発された「ヌーディブラ」

ヌーディブラが誕生したのは2021年6月。「グラモアブラの機能性はそのままに、アウターに響きにくいブラがほしい」というの声に応えるために、6年もの開発期間をかけて、グラモアブラのホールド感はキープしながらも、アウターに響きにくく、肌に溶け込むような着け心地を実現したブラを完成させました。

■「グラモアブラ」を3Dスキャン

モールドカップでホールド感を再現

ヌーディブラに採用されているモールドカップ（熱加工によって立体的に成形されたカップ）は、人気NO.1の育乳ブラ「グラモアブラ」を3Dスキャンすることによって作成。グラモアブラに限りなく近いシルエットを実現しています。

■少ない縫い目で、つるんとしたバストライン

ヌーディブラのカップ部分は、ノンレースのシンプルデザイン。丸みをつけるモールド加工を施し、縫い目を少なくすることによって、つるんとしたバストラインを実現しています。

■「後ろ姿がすっきりキレイ」

内向きカップと、背部の特殊設計ですっきりキレイ

一般的なブラより内向きに設計されたカップと、背部の特殊設計によって、背中や脇のお肉がバストにしっかり集められるから、バックスタイルがすっきりキレイ。



ヌーディブラ／イーゲート

背上辺にゴムが使用されていない設計なので、背中・脇の段差が目立つ心配もありません。

■「軽く、涼しく、心地よく」

リニューアルポイントは「暑い、重い」を解消し、「軽く、涼しく、心地よく」。

「響きにくさ」や「集肉力の高さ」には定評があったものの、従来品にはユーザーから「暑い」「重い」という声も届いていました。

それを解消するために、バックパーツを通気性に優れたパワーネットに変更。通気性が向上して軽量化も実現。長期化する暑さに心地よく過ごせる「ヌーディブラ」として生まれ変わりました。

■リニューアル第一号は定番の3色を展開

予約販売期間は感謝の特別価格で販売！

リニューアル第一号として、定番カラーであるブラック、スキン、トープの3色を展開。予約販売期間の6月4日〜6月12日（9:59AM）は、4,400円（税込）が特別価格として3,500円（税込）で販売しています。

■【商品情報】

●ヌーディブラ

価格：4,400円

サイズ：B70〜75、C〜F65〜80、G65〜75

カラー：ブラック、スキン、トープ

販売サイト：

glamore（グラモア）公式: https://www.glamore.jp/

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A

e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/

e-gate shop Yahoo!店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/

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