幻想的な“青の世界”に癒される！ 名古屋港水族館チケット付き宿泊プラン登場

ベストブライダルが運営する「ストリングスホテル 名古屋」（愛知県名古屋市中村区）は、2026年1月21日で開業10周年を迎えました。

愛知県で人気の観光スポット、名古屋港水族館のパートナーシップホテルである同ホテルでは、入館チケット付きの宿泊プランを2026年9月30日までの夏季限定で販売します。

宿泊部屋は、名古屋港水族館の生き物のオリジナル動画が流れ、まるで水の中にいるかのような没入感のあるコンセプトルーム「STRINGS AQUA ROOM」を1日1室限定で用意。

ライトアップされた荘厳な大聖堂、室内の無数のきらめきに優しく包まれた幻想的な癒しの空間を演出します。

家族や恋人、友人との夏の思い出に残る、非日常感あふれる時間をゆっくり楽しめます。

■販売概要

●販売期間：2026年9月30日まで

●料金：15,631円〜／1名 （消費税込・サービス料15%込）

●部屋タイプ：デラックスチャペルビューツイン（1日1室限定）

●HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_11523/

●プラン特典：

（1）水族館をイメージしたコンセプトルーム「STRINGS AQUA ROOM」に宿泊（大聖堂ビュー確約）

※室内では名古屋港水族館の生き物たちのオリジナルショート動画も楽しめます。

（2）名古屋港水族館チケット（有料人数分）

※4歳以上の添い寝の子どもはフロントにて購入できます。（幼児：400円／ 小・中学生：810円）

※チケットに有効期限はありません。

●オプション：フォトジェニックレストラン「Ristorante Mare Blu （リストランテ マーレ ブルー）」ディナー

泡のように揺れるバルーンと神秘的な青に包まれる空間は、海を思わせるフォトジェニック空間。料理長監修の本格イタリアンと、自由に楽しめるフォトブースやプリントシール機など記憶にも形にも残る、夏季限定オープンのレストラン。

開催日：

・2026年7月: 10日／12日／17日／24日／30日

・2026年8月: 7日／11日／13日／14日／16日／20日／21日／23日／27日／28日／30日

※詳しくは公式HPを確認してください。

料金：7,300円〜／1名（消費税込・サービス料15%込）

HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_16531/

◇＜名古屋港水族館＞

名古屋港水族館は1992年に開館した南館と、2001年に増設された北館の2つの展示施設に加え、カメ類繁殖研究施設の建物から成ります。総水量は25,000㎥以上、日本最大級の展示面積を誇る館内では、約500種50,000点もの生き物たちと出会うことができます。年間約200万人もの人が訪れるまさに日本最大級の水族館です。

●所在地：〒455-0033 愛知県名古屋市港区港町1番3号

●営業時間：9:30〜17:30（最終入館は閉館の1時間前）

※ゴールデンウィークや夏休み期間（7月下旬〜8月）は9:30〜20:00

●休館日：毎週月曜日 ※ただし、祝日の場合は翌日が休館日

※ゴールデンウィークや7〜9月・年末年始・春休み期間は無休

●HP：https://nagoyaaqua.jp/

■ホテル概要

●所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

●客室数：126部屋（全7種類のルームタイプを用意）

●HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/

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