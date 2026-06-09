アドベンチャーワールドがZOZOTOWNに出店！ NEW ERAコラボの先行予約も

アドベンチャーワールドは6月3日、ファッションEC「ZOZOTOWN」へ公式ショップをオープンしました。

身につけるだけで毎日がワクワクするようなファッションで、トレンド感を意識したモードでストリートなアイテムを約400アイテム展開します。

☆アドベンチャーワールド ショップページはこちら。お気に入り登録もぜひ！☆

https://zozo.jp/shop/adventureworldonlineshop/comingsoon.html

■注目ポイント！

1.どこよりも早い！NEW ERA（ニューエラ）コラボ先行予約

大人気ブランド「NEW ERA」とのコラボキャップ＆アパレルを、どこよりも早くZOZOTOWN限定で先行予約受付スタート！

2.日常に溶け込む、洗練されたデザイン

動物たちの美しさや愛らしさを、最旬のシルエットや素材感に落とし込みました。普段着としてガシガシ着回せる、本気のアパレルラインです。

「大好きな動物たちと、いつも一緒にいたい」 そんな想いを叶える、新感覚のショップです。売り切れ必至のアイテムも多数用意しているのでぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか？

■【目玉商品の紹介】

●NEW ERAコラボ商品の先行販売 予約受付

6月にパーク内店舗、公式オンラインショップにて販売予定の商品について、先行販売の予約受付を実施します。

●HELLY HANSEN アロハシャツの新色

●ZOZOTOWN限定サイズ！ パンダぬいぐるみ3L（ノベルティ付）

●ペンギン8種＋エンペラーペンギンのヒナのぬいぐるみ全9種コンプリートセット（ノベルティ付）

単なる「お土産」ではなく、毎日の暮らしに寄り添い、長く愛されるライフスタイルグッズを通して、パークの価値や感動を楽しめるショップとなっています。

（エボル）