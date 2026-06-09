JR田町駅前の屋外ビアガーデン「Beer Park Tamachi 2026」がオープン！

JR田町駅東口の芝浦エリアにて展開する大型複合ビジネス拠点「msb Tamachi（ムスブ田町）」では、6月5日〜8月7日まで、夏季限定の屋外ビアガーデン 「Beer Park Tamachi 2026」 を開催しています。

■地元ミュージックバーと連携し、ローカルカルチャーを発信

今回で5回目を迎える「Beer Park Tamachi」は、毎年多くの来街者やワーカーに利用されている、田町エリアの夏の恒例イベントです。

会場では、 “Seaside City Bar” をテーマに、芝浦エリアならではの水辺を感じる開放感と、都会的で洗練されたナイトタイムを楽しめる空間を演出します。

夏にぴったりのビールや各種ドリンク、フードメニューを用意。仕事帰りの一杯や、友人・同僚との食事、休日のリフレッシュタイムなど、さまざまなシーンで利用できます。

なお、オープンを記念して、お得なLINEクーポンも配信。 msb Tamachi公式LINEアカウントを友だち登録すると、先着1,000名にクーポンをプレゼントします。

Beer Park Tamachiでのアルコールドリンクやウォーキングタコスセットの注文時に使える、500円割引特典です。 （クーポン利用期間：2026年6月5日〜6月30日）

お得な機会にぜひ、「Beer Park Tamachi」に足を運んでみてはいかがでしょうか。

また今年は、田町・三田エリアにあるミュージックバー「7inch（ナナインチ）」と連携した地域カルチャー企画を実施。オリジナル選曲プログラムを会場BGMとして展開し、芝浦・田町エリアに根づくローカル音楽カルチャーを駅前空間から発信します。

近年、再開発エリアでは均質化した商業空間が増える中、地域独自のカルチャーやコミュニティとの接続が重要視されています。

同企画では、地域で活動するプレイヤーと連携しながら、音楽を通じた街の個性づくりと新たな都市体験の創出を目指します。

※上記の地域連携企画については、7月上旬頃からの実施を予定しています。

「msb Tamachi」では、同イベントを通じて、働く人・暮らす人・訪れる人が自然につながる賑わいの場を創出し、芝浦エリアのさらなる魅力向上に取り組んでいきます。

■開催概要

【名称】Beer Park Tamachi 2026

【期間】2026年6月5日〜8月7日

【時間】

・平日：17:00〜22:30（ラストオーダー22:00）

・土日祝：15:00〜22:30（ラストオーダー22:00）

【場所】msb Tamachi（ムスブ田町）1階駅前エントランス広場 スタンドテーブル含む約150席

【主催】msb Tamachi

【協力】

・サントリー

・7inch（ナナインチ）｜会場BGM企画

※掲載内容は予告なく変更または中止となる可能性があります。

※屋外開催のため、雨天・荒天時は営業を休止する場合があります。

※営業情報は公式Instagramにて告知します。

https://www.instagram.com/beer_park_tamachi_2026/

Beer Park Tamachi 2026公式WEBページ

https://www.msb-tamachi.net/beer_park_tamachi2026

◇メニュー

会場では、“Seaside City Bar”をテーマに、芝浦の開放的な街並みと夜風を感じながら楽しめるフード＆ドリンクを用意。

なかでも、片手で気軽に味わえる人気メニュー「ウォーキングタコス」とドリンクを組み合わせた“タコスセット”や、南国気分を演出するフローズンフロート、シーサイドカクテルが今年の注目メニューです。

定番のビールやハイボールに加え、昨年好評いただいた“冷たさをキープしたまま約8杯分を楽しめる巨大ビアタワー”も引き続き登場。 都心にいながらリゾートのような時間を楽しめます。

なお、msb Tamachi館内飲食店のテイクアウトフードは会場内へ持ち込み可能です。

◇LINEクーポンについて

msb TamachiのLINE公式アカウントを友だち登録したユーザーにBeer Park Tamachiでのアルコールドリンクやウォーキングタコスセットの注文時に使える500円OFFクーポンをプレゼントします。

クーポン配布期間：2026年6月4日〜6月30日 ※先着1,000名に達し次第終了

クーポン利用期間；2026年6月5日〜6月30日 ※先着1,000名に達し次第終了

msb Tamachi公式LINEアカウント：https://page.line.me/272lwjhb

◇地域コミュニティ連携について

同企画では、田町・三田エリアにあるミュージックバー「7inch（ナナインチ）」を地域カルチャーパートナーとして迎え、店舗オーナー監修のもと、オリジナル選曲プログラムを制作します。

選曲プログラムは、事前収録・編集したオリジナル音源として会場内で放送予定。単なるBGMではなく、“街の空気をつくる音楽体験”として、芝浦・田町エリアならではのローカルカルチャーを来街者へ届けます。

また同取り組みは、大型複合施設と地域カルチャープレイヤーが連携し、駅前空間に地域文化を実装する試みでもあります。

働く人・暮らす人・訪れる人が、音楽をきっかけに街と緩やかにつながることで、エリアへの愛着形成やコミュニティ醸成につながることを期待しています。

（エボル）