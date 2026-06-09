知床遊覧船事故 社長が出航判断など問われる…あいまいな証言も
北海道の知床沖で遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で9日、桂田精一社長が裁判所に出廷しました。
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記者
「たったいま被告の桂田精一社長が姿を現しました」
沈没事故から4年、知床遊覧船の桂田精一社長がスーツ姿で裁判所に入りました。
去年3月の初弁論に続き、2度目の出廷となりました。
■争点…出航判断に過失があったかどうか
この裁判は2022年、北海道知床沖で遊覧船が沈没し、26人が死亡・行方不明となった事故で、乗客の家族ら33人が被告の桂田社長と運航会社に対し、およそ15億円の損害賠償を求めています。
桂田社長の出航判断に過失があったかどうかが争点で、9日の口頭弁論では桂田社長の尋問が行われました。
桂田精一社長
「大変な事故を起こしてしまい、重く受け止めています。正直にここで話したいと思います」
尋問の冒頭で、こう述べた桂田社長は、その後、争点となっている出航判断について問われました。
■元従業員の証言と主張食い違ったまま
被告側の弁護士
「（当日午前の）波浪注意報を聞いて、どう思った？」
桂田社長
「もちろん参考にはしました」
被告側の弁護士
「欠航の判断はしなかったのか」
桂田社長
「知床の広域の予報であって、すぐに現実的にあらわれるわけではない。船長も荒れる前に戻ってくると言っていた」
これまで桂田社長は海が荒れたら途中で引き返す「条件付き運航」を決めていたと主張しています。
しかし、先月の裁判に出廷した運航会社の元従業員は、そうした条件付き運航の指示は「受けていなかった」と証言しました。双方の主張は、食い違ったままです。
■核心について、あいまいな証言繰り返す
そして、午後から始まった原告側の弁護士による尋問では、桂田社長の受け答えが一転しました。
原告側の弁護士
「なぜ岬まで行った？」
桂田社長
「心当たりは全くありません」
原告側の弁護士
「必ずルシャ湾コースで戻ってこいと伝えたか？」
桂田社長
「そのへんは覚えていないです」
核心について、あいまいな証言を繰り返しました。桂田被告は、刑事裁判では業務上過失致死の罪に問われていて、その判決は、今月17日に言い渡される予定です。