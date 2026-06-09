北海道の知床沖で遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で9日、桂田精一社長が裁判所に出廷しました。

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記者

「たったいま被告の桂田精一社長が姿を現しました」

沈没事故から4年、知床遊覧船の桂田精一社長がスーツ姿で裁判所に入りました。

去年3月の初弁論に続き、2度目の出廷となりました。

■争点…出航判断に過失があったかどうか

この裁判は2022年、北海道知床沖で遊覧船が沈没し、26人が死亡・行方不明となった事故で、乗客の家族ら33人が被告の桂田社長と運航会社に対し、およそ15億円の損害賠償を求めています。

桂田社長の出航判断に過失があったかどうかが争点で、9日の口頭弁論では桂田社長の尋問が行われました。

桂田精一社長

「大変な事故を起こしてしまい、重く受け止めています。正直にここで話したいと思います」

尋問の冒頭で、こう述べた桂田社長は、その後、争点となっている出航判断について問われました。

■元従業員の証言と主張食い違ったまま

被告側の弁護士

「（当日午前の）波浪注意報を聞いて、どう思った？」

桂田社長

「もちろん参考にはしました」

被告側の弁護士

「欠航の判断はしなかったのか」

桂田社長

「知床の広域の予報であって、すぐに現実的にあらわれるわけではない。船長も荒れる前に戻ってくると言っていた」

これまで桂田社長は海が荒れたら途中で引き返す「条件付き運航」を決めていたと主張しています。

しかし、先月の裁判に出廷した運航会社の元従業員は、そうした条件付き運航の指示は「受けていなかった」と証言しました。双方の主張は、食い違ったままです。

■核心について、あいまいな証言繰り返す

そして、午後から始まった原告側の弁護士による尋問では、桂田社長の受け答えが一転しました。

原告側の弁護士

「なぜ岬まで行った？」

桂田社長

「心当たりは全くありません」

原告側の弁護士

「必ずルシャ湾コースで戻ってこいと伝えたか？」

桂田社長

「そのへんは覚えていないです」

核心について、あいまいな証言を繰り返しました。

桂田被告は、刑事裁判では業務上過失致死の罪に問われていて、その判決は、今月17日に言い渡される予定です。