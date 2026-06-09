安田記念VでJRA・G1史上最年長勝利

7日に行われた中央競馬のG1・安田記念（東京芝1600メートル）は、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利。デビュー40周年の記念展示に届けられた花の送り主に衝撃が走っている。

本来はアドマイヤズームで安田記念に参戦する予定だった武豊。同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まり、きっちり結果を出した。パートナーをG1初勝利に導くと、小さく拳を握って首筋をポンと叩いた。

57歳でのJRA・G1勝利は史上最年長。自身が保持する史上最多を更新する通算85勝目となった。

武豊は今年がデビュー40周年で、記念の特別展が東京の銀座三越で開催されている。特別展の情報などを発信するXアカウント「THE JOCKEY 40th YUTAKA TAKE」が9日、「銀座三越会場には、シックスペンスさんからのお花も届いております」とつづり、証拠写真も掲載した。

まさかの送り主には、X上のファンも反応。「G1勝ったら花送れるようになるとはたまげたなあ」「そのうち武豊展を見に来るかもしれませんね」「シックスペンスさん素敵やん」「律儀なシックスペンス」「武さんくらいになると馬から直接花がくる」「仕事ができるねぇ、シックスペンスくん」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）