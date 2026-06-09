FIFAワールドカップ2026に挑むサッカー日本代表について、サッカー解説者の稲本潤一さんが優勝を期待しました。

チームはこの日、大会中の拠点となるアメリカ・ナッシュビルに到着し軽めの調整。5000人を超えるファンが練習を見守りました。

稲本さんは選手らの様子に「リラックスしている」と話し、続けて「練習だけで5000人を集めるというのはたぶん過去の代表ではなかったんじゃないかと」と、注目度の高さに驚きの様子を見せます。

“史上最強”との呼び声も高い現代表。チームが目標に掲げる優勝については「今のメンバーからしたら当然狙える位置。選手がほぼヨーロッパのクラブでやっているので、僕たちの時代とは明らかに違う。それだけのレベルは間違いなくある」と、現実的なターゲットであると語りました。

優勝へのキーパーソンにあげたのは、MF/FWの佐野海舟選手。「ボールを取る能力が半端無い。取ってから前に行く推進力やパスのセンスも今までの日本代表にはないものを持っている」と、中盤の要としての活躍を期待します。

さらに「(同じポジションの)遠藤航選手がそこまでまだコンディションが整っていないので、彼の役割はすごく大きい。彼が活躍しないと日本はやっぱり厳しいのかなと思う」とコメントしました。

日本代表は前回のW杯以降、ドイツ・ブラジル・イングランドと名だたる強豪チームを撃破しています。「僕たちの時代からしたら考えられない」と話した稲本さんは、「今の代表選手たちはメンタルが強いのが印象にある。ヨーロッパの所属チームで活躍しているし、ブラジル戦は0-2から逆転した。精神的な強さが今の代表の強みなのかなと思う」と解説します。

格上に次々と勝利してきた現代表。かつて自らも代表としてプレーした稲本さんは、この躍進ぶりに「(この未来を予想していたが)『こんなに早く来るか』という感じですね」と驚きを隠しませんでした。

大会のダークホースとしても注目を集める日本代表ですが、稲本さんは「僕からしたらダークホースではない。これだけ結果が出ていると警戒はされると思うのですが、森保一監督は想定済みだと思うし、さらにその上を行く成績を残すと思っています」と躍進を期待しました。

(6月9日放送 日本テレビ『news every.』を再構成)