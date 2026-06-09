９日のカンテレ「よ〜いドン！」では、名物コーナー「となりの人間国宝さん」に登場した透明感女優の姿が話題になった。

大阪・中崎町に女優高橋ひかる（２４）が現れ、人生初の街ぶらロケを行った。滋賀県大津市出身と紹介され、意外に軽妙なトーク力で１人で大阪の人たちと交流して、名物コーナーを成立させた。

街ぶらロケのコーデは、白の短いレース地のトップスに、濃いデニム地風のワイドズボンにヒール。驚きの小顔と、足の長さが際立つコーデだった。

ネットでも話題になり「高橋ひかるさん出てるやん」「かわいい」「朝から高橋ひかるちゃんとか心穏やかではない笑」「中崎町来てたんや」「喋りが上手すぎる」「親近感がわくキャラクター」「関西出身なのは存じていたけど大津なんや！」「となりの人間国宝さん 高橋ひかるさんや いいなあ」「こんな気さくな方なの知らなかった」と反応する投稿が集まった。

２０１４年に「第１４回全日本国民的美少女コンテスト」でグランプリを獲得して芸能界デビュー。１６７ｃｍの長身の一方で、ドラマで演技力も発揮している。