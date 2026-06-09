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調理器具・小型家電を手掛けるティファールは、電気ケトル「パフォーマ ロック ブラック 1.5L」を10％オフの3,580円（税込）で販売しています。

【オンライン限定】ティファール 電気ケトル 1.5L シンプル 転倒お湯もれロック 省スチーム設計 「パフォーマ ロック ブラック」 大容量 KO1628JP T-Fal \3,580 （2026/06/08 11:16時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

たっぷり沸かせて料理にも大活躍！ 安心機能も充実の頼れるケトル

↑ティファールの「パフォーマ ロック ブラック 1.5L」。

パフォーマ ロック ブラック 1.5Lは、一度にカップ約10杯分のお湯を沸かすことができる大容量の電気ケトル。1250Wのハイパワーを備え、カップ1杯分なら約1分でスピーディーに沸騰します。忙しい朝のコーヒータイムはもちろん、パスタを茹でる際など、大量のお湯が必要な料理の時短にも役立ちます。

毎日使う上でうれしい、安心・安全設計も搭載。万が一倒れてしまってもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック」機能や、注ぎ口から蒸気が出にくい「省スチーム設計」を採用し、やけどのリスクを軽減しています。さらには、お湯が沸くと自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能や、空だき防止機能もしっかり備わっています。

忙しい朝のコーヒータイムから、たっぷりお湯を使いたい夕食の準備まで幅広く活躍する一台。日々の暮らしを快適にしてくれる大容量ケトルを、ぜひこの機会にお迎えしてみてください。

ティファールの電気ケトルが3000円台！

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